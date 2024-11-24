Сили оборони вразили два райони скупчення сил РФ і РЛС противника

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За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, і одну радіолокаційну станцію (РЛС) ворога, інформував Генштаб Збройних сил України в неділю, 24 листопада.

За уточненою інформацією Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 39 авіаударів, зокрема, скинув 53 керовані авіабомби (КАС).

Крім цього, ворог здійснив понад три тисячі обстрілів, із них 159 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад 800 дронів-камікадзе.

Також агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Лозова Харківської області; Твердохлібове Луганської області; Григорівка, Білогорівка, Часів Яр, Торецьк, Неліпівка, Катеринівка, Іванопілля, Яблунівка, Зоря, Олександропіль, Гродівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Суха Балка, Дачне, Романівка, Улакли, Костянтинопіль, Велика Новосілка Донецької області.