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18:53 23.11.2024

Сибіга закликав партнерів спільно відновити свободу мореплавства в Чорному морі

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Сибіга закликав партнерів спільно відновити свободу мореплавства в Чорному морі
Фото: МЗС України

Україна закликає до активнішого впровадження інноваційних аграрних технологій, а також до вивчення можливості страхування суден та спільного відновлення свободи мореплавства в Чорному морі, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми розуміємо, що без довготривалих рішень продовольча безпека залишатиметься вразливою. Саме тому Україна закликає до активнішого впровадження інноваційних аграрних технологій, інвестицій у розвиток стійких систем сільського господарства, реформ у системах харчування, особливо в школах. Я закликаю наших партнерів вивчити можливість створення спеціальних просторів, страхування суден і терміналів. Ми повинні спільно відновити свободу мореплавства в Чорному морі", - сказав Сибіга під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine в суботу. Він зазначив, що Росія знищила понад 30% потенціалу аграрного сектору України, а також окупувала близько 20% сільськогосподарських угідь.

Крім цього, протягом липня-жовтня поточного року РФ здійснила близько 60 атак на портову інфраструктуру України, внаслідок яких пошкоджено та знищено майже 300 об'єктів цієї інфраструктури.

Водночас завдяки ініціативі Grain from Ukraine Україна доставила понад 276 тис. тонн продовольства до країн, які відчувають її гостру нестачу.

"Україна є ключовим гарантом глобальної продовольчої безпеки. І ми готові робити ще більший внесок у гарантування цієї безпеки. Не тільки через постачання зерна, а й через розвиток аграрних технологій. Ми готові ділитися знаннями, досвідом, відкриті для країн Африканського континенту, щоб допомагати гарантувати їм їхню продовольчу безпеку", - наголосив глава МЗС.

Теги: #мореплавство #чорне_море #сибіга

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