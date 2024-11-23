Події

18:38 23.11.2024

Зеленський обговорив із главою МЗС Чехії реалізацію ініціативи з постачання Україні снарядів

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським на полях Третього міжнародного саміту з продовольчої безпеки Grain from Ukraine.

"Обговорили оборонну підтримку, реалізацію ініціативи з постачання Україні артилерійських снарядів, співробітництво між Україною та Чехією у протидії російській дезінформації, а також узгодили наступні кроки з розвитку двостороннього співробітництва", - написав глава держави у своєму телеграм-каналі.

Зеленський також висловив подяку за ініціативи для допомоги, зокрема за збільшення фінансування Національної програми з відновлення України після 2025 року.

Теги: #зеленський #ліпавський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:16 23.11.2024
Зустріч із Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення, - Зеленський

Зустріч із Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення, - Зеленський

17:14 23.11.2024
Зеленський: Хочу почути нові пропозиції нового президента США про план завершення війни

Зеленський: Хочу почути нові пропозиції нового президента США про план завершення війни

17:11 23.11.2024
Лідер Бразилії показав себе зі слабкого боку на саміті G-20 - Зеленський

Лідер Бразилії показав себе зі слабкого боку на саміті G-20 - Зеленський

16:57 22.11.2024
Зеленський запровадив санкції проти 28 фізосіб із РФ, 3 юросіб зі США та Кайманових Островів - указ

Зеленський запровадив санкції проти 28 фізосіб із РФ, 3 юросіб зі США та Кайманових Островів - указ

22:25 21.11.2024
Сьогодні Путін визнав, що він зробив другий крок до ескалації, світ має на це відреагувати - Зеленський

Сьогодні Путін визнав, що він зробив другий крок до ескалації, світ має на це відреагувати - Зеленський

18:14 21.11.2024
Зеленський обговорив із британською делегацією нарощування технологічних спроможностей ЗСУ

Зеленський обговорив із британською делегацією нарощування технологічних спроможностей ЗСУ

13:58 21.11.2024
Зеленський заявив про удар РФ по Україні новою ракетою, Путін підтвердив

Зеленський заявив про удар РФ по Україні новою ракетою, Путін підтвердив

20:32 20.11.2024
Зеленський обговорив фінансову стійкість України з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності

Зеленський обговорив фінансову стійкість України з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності

20:20 20.11.2024
Зеленський: Інформаційне нагнітання про якусь особливу небезпеку, яке було сьогодні, тільки допомагає Росії

Зеленський: Інформаційне нагнітання про якусь особливу небезпеку, яке було сьогодні, тільки допомагає Росії

19:39 20.11.2024
Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом - Зеленський

Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна готова ділитися з країнами Африки досвідом знищення "вагнерівців" – Зеленський

Зустріч із Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення, - Зеленський

Зеленський: Хочу почути нові пропозиції нового президента США про план завершення війни

Лідер Бразилії показав себе зі слабкого боку на саміті G-20 - Зеленський

За програмою "Зерно з України" вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду - Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти двічі за день обстріляли Марганецьку громаду дронами

В Україні створили електронну мапу з понад 2 тисячами випадків канібалізму під час Голодомору 1932-1933 років

Сибіга закликав партнерів спільно відновити свободу мореплавства в Чорному морі

Умєров і група парламентаріїв із Литви обговорили питання безпеки та зміцнення Сил оборони України

У КМДА пояснили технологічними процесами шум у деяких районах Києва

Міністр закордонних справ Франції заявив, що в підтримці України немає "червоних ліній"

Байден - українцям у День пам'яті Голодомору: США поважають ваше минуле і підтримують у сьогоденні

Україна готова ділитися з країнами Африки досвідом знищення "вагнерівців" – Зеленський

Близько 20 вантажівок стоять у черзі перед польським кордоном - Держприкордонслужба

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку ворог атакував уже 28 разів, 23 атаки відбито, тривають запеклі бої

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА