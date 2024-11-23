Зеленський обговорив із главою МЗС Чехії реалізацію ініціативи з постачання Україні снарядів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським на полях Третього міжнародного саміту з продовольчої безпеки Grain from Ukraine.

"Обговорили оборонну підтримку, реалізацію ініціативи з постачання Україні артилерійських снарядів, співробітництво між Україною та Чехією у протидії російській дезінформації, а також узгодили наступні кроки з розвитку двостороннього співробітництва", - написав глава держави у своєму телеграм-каналі.

Зеленський також висловив подяку за ініціативи для допомоги, зокрема за збільшення фінансування Національної програми з відновлення України після 2025 року.