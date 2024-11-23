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17:46 23.11.2024

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку ворог атакував уже 28 разів, 23 атаки відбито, тривають запеклі бої

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Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку ворог атакував уже 28 разів, 23 атаки відбито, тривають запеклі бої
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

На всій лінії фронту від початку доби і станом на 16:00 зафіксовано 125 бойових зіткнень, висока активність ворога зберігається на покровському і курахівському напрямках, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 125. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони тримають рубежі та вживають усі необхідні заходи для недопущення прориву оборони", - ідеться у зведенні Генштабу в суботу.

Повідомляють, що на покровському напрямкув районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка від початку доби ворог атакував вже 28 разів, 23 атаки відбито, точаться запеклі бої. Також противник здійснив бомбардування населених пунктів Яблунівка, Зоря, Олександропіль, Гродівка, Миролюбівка та Єлизаветівка, загалом скинув 16 керованих авіабомб.

На курахівському напрямку триває п’ять боєзіткнень в районах Берестків, Дальнього та Романівки. Сімнадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками в районах населених пунктів Сонцівка, Зоря, Новодмитрівка, Курахове, Катеринівка та Антонівка.

На торецькому напрямку противник двічі марно атакував позиції наших військ у районах Торецька, водночас завдав авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами в районах населених пунктів Торецьк, Неліпівка, Катеринівка, Іванопілля та Зоря, загалом скинувши десять бомб

На лиманському напрямку ворог сім разів безрезультатно атакував у районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки та Тернів.

За підтримки авіації на сіверському напрямку в районі Білогорівки наші захисники відбили один ворожий штурм. На краматорському напрямку противник у суботу один раз без успіху штурмував позиції українських захисників у районі Ступочок. Також ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами в районі Часового Яру.

На харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Наші війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська, ще два боєзіткнення в районі Тихого досі тривають.

Вісім штурмів загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки та Зеленого Гаю на куп’янському напрямку, ще одне боєзіткнення триває дотепер. Ворог завдав авіаудару в районі Лозової.

На времівському напрямку триває сім штурмів противника поблизу Великої Новосілки та Новодарівки, 18 атак противника в районі Трудового, Сухих Ялів та Рівнопілля вже відбито. На оріхівському та гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив.

На придніпровському напрямку ЗСУ відбили три атаки противника.

За наявною інформацією на цей час, росіяни здійснили 110 обстрілів по території Курської області РФ, зокрема 9 із реактивних систем залпового вогню. 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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