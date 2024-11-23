Україна хоче збільшувати свою присутність в Африці у багатьох сферах – Зеленський

Україна виконує свою обіцянку посилювати присутність у країнах Африки: розширює дипломатичне представництво, як і раніше, має намір провести саміт "Україна-Африка" і готова до співпраці у багатьох сферах – від постачання продовольства до обміну технологіями та допомоги в забезпеченні безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми дали обіцянку, що посилюватимемо присутність у країнах Африки. В Африці так воно і сталося. Я підписав наказ про відкриття 10 додаткових посольств у країнах Африканського континенту: 7 уже відкрито, 3 буде відкрито найближчим часом", – сказав він на 3-й Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у суботу в Києві.

Зеленський наголосив, що в цій політиці робиться акцент на кожній країні, "окремий наголос", і Київ зацікавлений налагоджувати двосторонні відносини з різними країнами Африки, які виявляють у цьому зацікавленість.

За його словами, Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки, незважаючи на будь-які російські блокування та атаки.

"Далі Україна хоче нарощувати свою присутність не лише політично. Поставлено завдання паралельно з відкриттям посольств відкривати нові зернові будинки – так звані хаби зберігання різних продуктів харчування", – додав президент.

Він зазначив, що окрім постачання безпосередньо продуктів харчування є бажання ділитися технологіями, збільшувати переробку та нарощувати взаємний товарообіг.

Зеленський нагадав, що Африканський континент був представлений 14-15 лідерами на Саміті світу у швейцарському Бюргенштоку, і всі вони приєдналися до спільного комюніке.

Відповідаючи на запитання кенійського журналіста, президент України відзначив дуже добрі особисті стосунки з президентом Кенії Вільямом Руто (William Samoei Ruto) та висловив упевненість у проведенні чергової двосторонньої зустрічі.

"Загалом, окрім зустрічі з кенійським лідером, я дуже просив, щоб і наша команда, і африканські команди інших лідерів йшли назустріч Україні, і ми змогли організувати сильний саміт Україна-Африка. І я дуже хотів, щоб ми активізували наші економічні відносини та безпеку через посилення присутності Росії … у багатьох куточках африканського континенту”, – зазначив Зеленський.

За його словами, РФ такими методами, як найманці-вагнерівці, намагається тиснути на Африку, щоб потім міграційно тиснути на Європу.

Як повідомлялося, Україна після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року відкрила дипустанови у Ботсвані, Гані, Демократичній Республіці Конго, Кот-д'Івуарі, Мавританії, Мозамбіку та Руанді.