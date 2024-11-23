Події

17:40 23.11.2024

Україна хоче збільшувати свою присутність в Африці у багатьох сферах – Зеленський

2 хв читати
Україна хоче збільшувати свою присутність в Африці у багатьох сферах – Зеленський

Україна виконує свою обіцянку посилювати присутність у країнах Африки: розширює дипломатичне представництво, як і раніше, має намір провести саміт "Україна-Африка" і готова до співпраці у багатьох сферах – від постачання продовольства до обміну технологіями та допомоги в забезпеченні безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми дали обіцянку, що посилюватимемо присутність у країнах Африки. В Африці так воно і сталося. Я підписав наказ про відкриття 10 додаткових посольств у країнах Африканського континенту: 7 уже відкрито, 3 буде відкрито найближчим часом", – сказав він на 3-й Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у суботу в Києві.

Зеленський наголосив, що в цій політиці робиться акцент на кожній країні, "окремий наголос", і Київ зацікавлений налагоджувати двосторонні відносини з різними країнами Африки, які виявляють у цьому зацікавленість.

За його словами, Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки, незважаючи на будь-які російські блокування та атаки.

"Далі Україна хоче нарощувати свою присутність не лише політично. Поставлено завдання паралельно з відкриттям посольств відкривати нові зернові будинки – так звані хаби зберігання різних продуктів харчування", – додав президент.

Він зазначив, що окрім постачання безпосередньо продуктів харчування є бажання ділитися технологіями, збільшувати переробку та нарощувати взаємний товарообіг.

Зеленський нагадав, що Африканський континент був представлений 14-15 лідерами на Саміті світу у швейцарському Бюргенштоку, і всі вони приєдналися до спільного комюніке.

Відповідаючи на запитання кенійського журналіста, президент України відзначив дуже добрі особисті стосунки з президентом Кенії Вільямом Руто (William Samoei Ruto) та висловив упевненість у проведенні чергової двосторонньої зустрічі.

"Загалом, окрім зустрічі з кенійським лідером, я дуже просив, щоб і наша команда, і африканські команди інших лідерів йшли назустріч Україні, і ми змогли організувати сильний саміт Україна-Африка. І я дуже хотів, щоб ми активізували наші економічні відносини та безпеку через посилення присутності Росії … у багатьох куточках африканського континенту”, – зазначив Зеленський.

За його словами, РФ такими методами, як найманці-вагнерівці, намагається тиснути на Африку, щоб потім міграційно тиснути на Європу.

Як повідомлялося, Україна після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року відкрила дипустанови у Ботсвані, Гані, Демократичній Республіці Конго, Кот-д'Івуарі, Мавританії, Мозамбіку та Руанді.

Теги: #співпраця #україна #африка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:34 23.11.2024
Міністр закордонних справ Франції заявив, що в підтримці України немає "червоних ліній"

Міністр закордонних справ Франції заявив, що в підтримці України немає "червоних ліній"

17:58 23.11.2024
Україна готова ділитися з країнами Африки досвідом знищення "вагнерівців" – Зеленський

Україна готова ділитися з країнами Африки досвідом знищення "вагнерівців" – Зеленський

12:15 23.11.2024
Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів, зокрема проєкт "Паляниця"

Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів, зокрема проєкт "Паляниця"

01:13 23.11.2024
РФ готувалася до геноциду українців ще до повномасштабного вторгнення в Україну

РФ готувалася до геноциду українців ще до повномасштабного вторгнення в Україну

13:58 22.11.2024
Майже 580 тис. росіян беруть участь у бойових діях проти України - ГУР

Майже 580 тис. росіян беруть участь у бойових діях проти України - ГУР

11:05 22.11.2024
Дешевше фінансувати Україну зараз, не допускаючи її програшу, - представниця МВФ

Дешевше фінансувати Україну зараз, не допускаючи її програшу, - представниця МВФ

18:31 21.11.2024
Україна й Азербайджан домовилися про співпрацю в питаннях захисту довкілля

Україна й Азербайджан домовилися про співпрацю в питаннях захисту довкілля

22:03 20.11.2024
Україна та Італія поглиблять співпрацю в постачанні критичної сировини

Україна та Італія поглиблять співпрацю в постачанні критичної сировини

21:04 20.11.2024
Призупинення роботи посольства США в Києві не потребує евакуації його працівників - Держдеп

Призупинення роботи посольства США в Києві не потребує евакуації його працівників - Держдеп

16:59 20.11.2024
США оголосили про додаткову допомогу для України на $275 млн

США оголосили про додаткову допомогу для України на $275 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна готова ділитися з країнами Африки досвідом знищення "вагнерівців" – Зеленський

Зустріч із Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення, - Зеленський

Зеленський: Хочу почути нові пропозиції нового президента США про план завершення війни

Лідер Бразилії показав себе зі слабкого боку на саміті G-20 - Зеленський

За програмою "Зерно з України" вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду - Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти двічі за день обстріляли Марганецьку громаду дронами

В Україні створили електронну мапу з понад 2 тисячами випадків канібалізму під час Голодомору 1932-1933 років

Сибіга закликав партнерів спільно відновити свободу мореплавства в Чорному морі

Умєров і група парламентаріїв із Литви обговорили питання безпеки та зміцнення Сил оборони України

У КМДА пояснили технологічними процесами шум у деяких районах Києва

Зеленський обговорив із главою МЗС Чехії реалізацію ініціативи з постачання Україні снарядів

Байден - українцям у День пам'яті Голодомору: США поважають ваше минуле і підтримують у сьогоденні

Близько 20 вантажівок стоять у черзі перед польським кордоном - Держприкордонслужба

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку ворог атакував уже 28 разів, 23 атаки відбито, тривають запеклі бої

Зеленський: Путін хоче витіснити нас із Курщини до 20 січня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА