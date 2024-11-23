Події

12:07 23.11.2024

Підтверджено викрадення Росією 785 об'єктів української культурної спадщини

1 хв читати
Підтверджено викрадення Росією 785 об'єктів української культурної спадщини

На сьогодні підтверджено викрадення росіянами 785 об'єктів української культурної спадщини, проте реальна кількість набагато більша і, ймовірно, буде збільшуватися, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"ГУР разом із Мінкультури та українськими експертами створило базу об'єктів викраденої української спадщини та відповідальних за це людей. Це розділ "викрадена спадщина" на порталі "Війна і санкції". Станом на сьогодні база налічує 785 об'єктів української культурної спадщини", - сказав він у рамках дискусії “Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни”.

У ГУР зазначили, що це лише підтверджена і задокументована кількість об'єктів, але насправді викрадено набагато більше, і цифри збільшуватимуться. Юсов пояснив, що об'єкти були незаконно привласнені або захоплені росіянами в рамках т. зв. "музейної евакуації" або археологічних розкопок на тимчасово окупованих територіях України.

Перелік охоплює сотні картин, більшість було викрадено з Херсонського художнього музею, Маріупольського художнього музею, майже сотню скульптур, знайдених під час розкопок і незаконно вивезених із Криму до російських музеїв, 80 ювелірних прикрас тощо.

Наразі у списку розкрадачів культурної спадщини України - 241 фізична та 42 юридичні особи, причетність яких до злочинів доведена.

"Відповідальність і покарання обов'язково буде", - додав Юсов.

Теги: #культурна_спадщина #викрадення #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 23.11.2024
У РФ діють близько 50 проєктів для перепрограмування свідомості викрадених з України дітей - ГУР

У РФ діють близько 50 проєктів для перепрограмування свідомості викрадених з України дітей - ГУР

01:13 23.11.2024
РФ готувалася до геноциду українців ще до повномасштабного вторгнення в Україну

РФ готувалася до геноциду українців ще до повномасштабного вторгнення в Україну

20:41 22.11.2024
В ГУР підтвердили розробку РФ документу з поділом України: Стратегічна мета Кремля - повна окупація нашої держави

В ГУР підтвердили розробку РФ документу з поділом України: Стратегічна мета Кремля - повна окупація нашої держави

20:05 22.11.2024
Удар балістичною ракетою по Україні був політичним сигналом Москви - Міноборони Естонії

Удар балістичною ракетою по Україні був політичним сигналом Москви - Міноборони Естонії

19:34 29.10.2024
Затвердження захисту культспадщини пріоритетом нацбезпеки допоможе розвитку цієї сфери - думка

Затвердження захисту культспадщини пріоритетом нацбезпеки допоможе розвитку цієї сфери - думка

14:03 29.10.2024
РФ викрала десятки тисяч українських дітей, ми знаємо, де перебувають деякі з них - Зеленський

РФ викрала десятки тисяч українських дітей, ми знаємо, де перебувають деякі з них - Зеленський

13:53 25.09.2024
Законодавство про охорону культурної спадщини має бути вдосконалене - думка

Законодавство про охорону культурної спадщини має бути вдосконалене - думка

20:22 20.09.2024
США виділили $1 млн для захисту культурної спадщини України

США виділили $1 млн для захисту культурної спадщини України

14:21 19.09.2024
Київська влада у відповідь на петицію відмовилася підтримати розпуск Департаменту охорони культспадщини КМДА

Київська влада у відповідь на петицію відмовилася підтримати розпуск Департаменту охорони культспадщини КМДА

17:44 12.09.2024
Генпрокурор: Вимагатимемо посилення санкцій для РФ за викрадення українських дітей

Генпрокурор: Вимагатимемо посилення санкцій для РФ за викрадення українських дітей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генсек НАТО Рютте зустрівся з Трампом

Енергетики відновили одну з ліній живлення окупованої ЗАЕС

В ГУР підтвердили розробку РФ документу з поділом України: Стратегічна мета Кремля - повна окупація нашої держави

Зеленський закликав не перебільшувати інформацію від розвідок і за відсутності сирен не влаштовувати вихідний

Україна почала зустрічі з партнерами про нові системи ППО після удару РФ

ОСТАННЄ

Генсек НАТО Рютте зустрівся з Трампом

Ще три українські дитини повернулися додому завдяки ініціативі Bring Kids Back UA

Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів, зокрема проєкт "Паляниця"

У Донецькій області за минулу добу одна людина загинула, вісім дістали поранення

Держприкордонслужба України підтвердила блокування поляками ПП "Медика-Шегині"

Польські фермери почали акцію протесту біля ПП "Медика-Шегині"

Енергетики відновили одну з ліній живлення окупованої ЗАЕС

У РФ розхвалюють ракету "Орєшнік", щоб заохотити західне та українське самостримування, - ISW

У Бердянську пролунав вибух, попередньо - влучання по порту

Трамп розглядає кандидатуру колишнього глави розвідки на посаду спецпосланця США з питань України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА