У Донецькій області за минулу добу одна людина загинула, вісім дістали поранення

Фото: Донецька ОВА

У Донецькій області за минулу добу росіяни вбили одного мирного жителя, ще вісім мирних жителів дістали поранення.

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у телеграм-каналі, загинула людина в Красноторці Краматорської громади. Поранено мирних жителів у Сонцівці Курахівської громади (4 особи), у Шахівській громаді (1 особа), у Тернах Лиманської громади (1 особа), у Красноторці поранено 2 особи.

"Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуйовано 484 людини, зокрема 38 дітей", - повідомив Філашкін.