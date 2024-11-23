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09:48 23.11.2024

У РФ розхвалюють ракету "Орєшнік", щоб заохотити західне та українське самостримування, - ISW

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У РФ розхвалюють ракету "Орєшнік", щоб заохотити західне та українське самостримування, - ISW

У Росії розхвалюють балістичну ракету, запущену російськими військами по Україні 21 листопада, і можуть провести додаткові випробувальні пуски таких самих або подібних балістичних ракет, пише Інститут вивчення війни (ISW).

«Президент Росії Володимир Путін та російське військове керівництво продовжують вихваляти балістичну ракету, яку російські війська запустили Україною 21 листопада, ймовірно, у спробі штучно завищити очікування щодо російських можливостей і заохотити західне та українське самостримування», - йдеться у звіті. 

При цьому, зазначають експерти, у повідомленнях США та України про удар балістичної ракети 21 листопада наголошується, що ракета «Орєшнік» за своєю суттю не є новим російським потенціалом.

За даними ISW, найближчими днями Росія може провести додаткові випробувальні пуски таких самих або подібних балістичних ракет, щоб досягти "того ж риторичного ефекту".

«Російські джерела заявили, що Росія закриє частину свого повітряного простору 23-24 листопада для випробування ракети, але не уточнили, який тип ракети випробовують російські сили», - йдеться у звіті.

Теги: #балістика #випробування #орєшнік #isw

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