Події

08:44 23.11.2024

У Херсонській області через російські обстріли п’ятеро поранених

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У Херсонській області через російські обстріли п’ятеро поранених

За минулу добу в Херсонській області окупанти обстріляли 16 населених пунктів і місто Херсон, унаслідок чого 5 осіб дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін уранці суботи, 23 листопада.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Розлив, Комишани, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Широка Балка, Білозерка, Кізомис, Берислав, Качкарівка, Осокорівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Козацьке та місто Херсон", - ідеться в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 5 осіб дістали поранення.

За його словами. російські військові були по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 приватних будинків. Також окупанти пошкодили складське приміщення, гараж, тролейбус і приватні автомобілі.

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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