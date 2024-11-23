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07:40 23.11.2024

Росіяни обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є жертва і постраждалі

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Росіяни обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є жертва і постраждалі

Російські війська за добу здійснили 433 обстріли по 16 населених пунктах Запорізької області, є жертва і постраждалі, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"55-річний чоловік загинув унаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, 11-річний хлопчик дістав поранення через атаку росіян на Запоріжжя. За добу окупанти 433 рази обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області", - ідеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Запоріжжю, Таврійському, Степногірську, Лук'янівському, Малій Токмачці та Новопавлівці, 233 БПЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я і Новодарівку.

Також 10 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Оріхів, Щербаки, Малу Токмачку і Новодарівку, а 185 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я і Новодарівки.

Крім того, надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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