Події

23:46 22.11.2024

Генштаб: На фронті відбулося 187 бойових зіткнень, найбільше - на курахівському та покровському напрямку

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Генштаб: На фронті відбулося 187 бойових зіткнень, найбільше - на курахівському та покровському напрямку

За день на фронті відбулося 187 бойових зіткнень, найбільше - на курахівському і покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб станом на 23:00 п'ятниці.

"Від початку доби відбулося 187 бойових зіткнень, противник завдав два ракетні (дві ракети), 52 авіаційні удари (56 КАБ) і 748 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 3900 обстрілів позицій наших військ", - ідеться в повідомленні.

На Харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів у районі Вовчанська. По Липцях та Охримівці ворог бив керованими авіабомбами.

Шість разів ворог атакував українські укріплення на Куп'янському напрямку поблизу Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового. Наразі триває два бойові зіткнення.

Вісімнадцять ворожих атак нині відбили українські військові поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки на Лиманському напрямку. Триває одне бойове зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Іванівки, Дронівки, Кривої Луки та Білогорівки.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів керованими авіаційними бомбами в районах Закитного та Сіверська.

На Краматорському напрямку завершилися невдачею чотири спроби загарбників просунутися вперед поблизу Ступочок і в районі Часового Яру. Ще один бій триває.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації тисне, намагаючись просунутися в районі Торецька. Сім атак уже відбили українські військові, ще одна - триває.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Протягом дня здійснив 40 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Луча, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіна. Досі триває чотири бойові зіткнення. Авіаударів зазнали Суха Балка, Валентинівка та Мирноград.

За попередніми підрахунками, сьогодні українські військові ліквідували на цьому напрямку 130 і поранили 160 окупантів. Знищено два танки, одну БМП, вісім одиниць автомобільної техніки, міномет, дві баги. Також чотири танки, один міномет і один квадроцикл було пошкоджено.

Також гаряче на Курахівському напрямку. На цей час доби налічується 35 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки. Тринадцять боїв тривають досі.

На Времівському напрямку українськими військовими відбито 15 атак ворожих підрозділів у районах населених пунктів Трудового, Костянтинопільського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки. П'ять бойових зіткнень ще триває. Противник активно застосовував авіацію на напрямку.

На Оріхівському напрямку підрозділи українських військ відбили одну атаку противника в напрямку Кам'янського. По Малій Токмачці ворог завдав авіаудару КАБами.

На Придніпровському напрямку чотири ворожі штурми зазнали невдачі. Ворог бив НАРами по Козацькому.

На Курщині українські бійці тримають оборону, відбиваючи вісім атак ворогів; загалом за сьогодні противник здійснив 28 спроб атакувати українські підрозділи.

На інших напрямках істотних змін в обстановці не відбулося.

Теги: #генштаб #зведення

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