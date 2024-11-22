Росіяни вдарили по Запорізькій області, є руйнування

Російські війська вдарили по одному з населених пунктів Запорізької області, є руйнування, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Росіяни завдали 2 удари по Запорізькій області. Один удар завдали по одному з населених пунктів регіону», - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що другий удар припав на Запоріжжя. Частково зруйновано складські приміщення приватних підприємств.

Попередньо ніхто не постраждав.

На місцях уражень працюють екстрені служби.