Події

23:03 22.11.2024

Росіяни вдарили по Запорізькій області, є руйнування

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Російські війська вдарили по одному з населених пунктів Запорізької області, є руйнування, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Росіяни завдали 2 удари по Запорізькій області. Один удар завдали по одному з населених пунктів регіону», - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що другий удар припав на Запоріжжя. Частково зруйновано складські приміщення приватних підприємств.

Попередньо ніхто не постраждав.

На місцях уражень працюють екстрені служби.

Теги: #руйнування #удар #запорізька_область

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