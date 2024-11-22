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22:34 22.11.2024

ЗСУ спростовує інформацію про присутність військових КНДР на Харківщині

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Інформація про присутність у Харківській області північнокорейських військових не відповідає дійсності, оскільки чутки про це поширила не офіційна особа, заявили в ОТГ "Харків".

"Повідомляємо, що заява про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області не відповідає дійсності. Особа, яка є першоджерелом цієї інформації, не є офіційним речником ОТГ "Харків" і коментувала оперативну обстановку поза своєю компетенцією", - сказано в повідомленні.

Представників ЗМІ та громадськість закликають оперувати повідомленнями, оприлюдненими на офіційних каналах комунікації Збройних сил України.

Також в ОТГ "Харків" заявили, що обстановка на Харківському напрямку істотних змін не зазнала, Сили оборони України продовжують стримувати тиск російських окупаційних військ. 

Теги: #зсу #кндр #харківська_область

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