ЗСУ спростовує інформацію про присутність військових КНДР на Харківщині

Інформація про присутність у Харківській області північнокорейських військових не відповідає дійсності, оскільки чутки про це поширила не офіційна особа, заявили в ОТГ "Харків".

"Повідомляємо, що заява про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області не відповідає дійсності. Особа, яка є першоджерелом цієї інформації, не є офіційним речником ОТГ "Харків" і коментувала оперативну обстановку поза своєю компетенцією", - сказано в повідомленні.

Представників ЗМІ та громадськість закликають оперувати повідомленнями, оприлюдненими на офіційних каналах комунікації Збройних сил України.

Також в ОТГ "Харків" заявили, що обстановка на Харківському напрямку істотних змін не зазнала, Сили оборони України продовжують стримувати тиск російських окупаційних військ.