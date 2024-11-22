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21:33 22.11.2024

У трьох районах Києва тимчасово не працює повітряна тривога

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У трьох районах Києва тимчасово не працює повітряна тривога

В окремих частинах Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів Києва тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Чому не працює система оповіщення

"За попередньою інформацією, у зв'язку з аварією певних комунікацій тимчасово не працює система сповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського та Шевченківського районів Києва", - сказано в повідомленні.

Як дізнатися про повітряну тривогу

Для забезпечення інформування громадян підрозділи Нацполіції та ДСНС здійснюватимуть оповіщення населення за допомогою гучномовців, згідно зі спільно розробленим планом, пояснили у військовій адміністрації міста.

Крім того, мешканці можуть слідкувати за оголошеннями повітряних тривог у телеграм-каналах КМВА, у застосунку "Київ Цифровий" та офіційному застосунку "Тривога".

Орієнтовний час відновлення системи

"Орієнтовний час відновлення системи - 25 листопада. Зазначаю, це стосується лише певних частин Святошинського району! В інших районах міста система оповіщення працює в штатному режимі", - пояснили в КМВА.

Своєю чергою, пресслужба Київської міськради повідомила про відсутність сигналу повітряної тривоги і в Солом'янському районі та пояснила причину поломки.

"У зв'язку з технічними проблемами на обладнанні "Укртелекому" оповіщення про повітряну тривогу на низці вулиць Шевченківського, Солом'янського та Святошинського районів відбуватиметься через гучномовці", - зазначили у відомстві.

За якими адресами не працює система оповіщення

Зокрема, сповіщення через механізовані засоби здійснюватиметься до 25 листопада включно за такими адресами:

просп. Берестейський – від вул. В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;

вул Борщагівська – просп. Любомира Гузара;

вул. Дегтярівська;

вул Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка;

вул. Зоологічна;

вул. Миколи Василенка (від ст. м. "Берестейська" на бульв. Вацлава Гавела);

вул. Мрії;

вул. Данила Щербаківського;

бульв. Академіка Вернадського;

вул. Святошинська;

вул. Героїв Космосу;

вул. Коперника;

вул. Шолуденка;

вул. Богдана Гаврилишина.

 

 

 

 

Теги: #київ #тривога #аварія

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