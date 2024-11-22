У Дніпровському районі Києва від вибуху загинув чоловік, поліція з'ясовує обставини

Поліцейські з'ясовують обставини вибуху в Дніпровському районі столиці, внаслідок якого загинув чоловік, повідомило Головне управління Національної поліції в м. Києві.

"Інформація про подію до столичної поліції надійшла сьогодні близько 15:00. Попередньо встановлено, що громадянин підійшов до транспортного засобу, поруч з яким стояла коробка. Після того, як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. На місці працюють слідчо-оперативна група районного та Головного управління поліції, вибухотехніки, судово-медичний експерт та інші служби.