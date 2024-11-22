На фронті з опівночі було вже 118 бойових зіткнень, більшість на Донеччині - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

На фронтах російсько-української війни відбулося 118 бойових зіткнень від початку доби станом на 16:00 п'ятниці, найбільша активність окупантів на покровському, курахівському та времівському напрямках.

"Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян", - ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

На покровському напрямку було 29 бойових зіткнень, наразі тривають п'ять із них у районах Миролюбівки, Сухого Яру, Петрівки та Пустинки. На курахівському напрямку відбито 11 штурмів, триває ще десять боїв. На времівському напрямку 14 атак уже відбито, дев'ять ще тривають.

Агресор збільшив кількість атак до 12 на лиманському напрямку, одне бойове зіткнення триває. На краматорському напрямку українські захисники відбивають атаку окупантів у районі Ступочок. На торецькому напрямку загарбник тричі атакував у Торецькому районі, дві атаки відбито, триває ще один бій.

На курському напрямку українські військові також відбивають ворожі атаки, яких сьогодні вже було 19.

На харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районі міста Вовчанськ. На куп'янському напрямку ворог намагався просунутися до українських позицій у районі Зеленого Гаю, там триває одне бойове зіткнення.

На придніпровському напрямку українські захисники відбили три штурми ворога.