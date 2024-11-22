Майже 580 тис. росіян беруть участь у бойових діях проти України - ГУР

Сухопутна частина ворожого угруповання, що бере участь у бойових діях проти України, становить майже 580 тисяч російських військовослужбовців, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Майже 580 тисяч - це сухопутна компонента, яка безпосередньо бере участь у бойових діях", - сказав Скібіцький у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в Києві в п'ятницю.

Він уточнив, що це з урахуванням військових у Курській області.

Крім того, на сьогодні на тимчасово окупованих територіях України розгорнуто угруповання військ росгвардії в майже 35 тисяч військовослужбовців.