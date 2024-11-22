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13:28 22.11.2024

"Навчання" або "погане" здоров’я: ліквідовано нові схеми для ухилянтів

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"Навчання" або "погане" здоров’я: ліквідовано нові схеми для ухилянтів

Служба безпеки та Національна поліція України ліквідували три нові схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку, серед затриманих - професор і доцент українських закладів вищої освіти.

"За матеріалами справи, в обмін на хабарі фігуранти допомагали військовозобов’язаним оформити відстрочки від призову на підставі підроблених документів про навчання або "погане" здоров’я", - ідеться в повідомленні СБУ в п'ятницю.

На Полтавщині викрито професора приватного вишу, який сприяв зарахуванню потенційних призовників на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру місцевого держуніверситету без вступних іспитів

"Крім того, за гроші фігурант пропонував ухилянтам фіктивне "лікування" у психдиспансері для подальшого їх списання з військового обліку за станом здоров’я. Для реалізації обох "варіантів" зловмисник використовував особисті зв’язки серед посадовців освітньої сфери та лікарів", - ідеться в повідомленні.

У Закарпатській області затримано доцентку кафедри історії місцевого університету, коли вона брала хабар за незаконне оформлення на навчання до вишу абітурієнтів призовного віку.

"За даними слідства, фігурантка особисто "супроводжувала" своїх клієнтів під час формального складання ними вступних іспитів. Потім посадовиця приносила довідки "студентів" до місцевого ТЦК, де їм оформлювали відстрочки", - повідомляє СБУ.

У Харківській області підозру отримали місцевий підприємець і двоє його спільників, які за схожою "схемою" відкладали мобілізацію для військовозобов'язаних.

"Для цього ділки "влаштовували" ухилянтів до місцевого коледжу, де насправді вони не навчалися, а фіктивні довідки про освіту надавали до ТЦК", - ідеться в повідомленні.

Фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до скоєних злочинів) за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Теги: #ухилянти #схеми

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