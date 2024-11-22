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13:08 22.11.2024

Кабмін призначив двох заступників міністра юстиції та держсекретарів у Мін'юст і Мінагро

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Кабмін призначив двох заступників міністра юстиції та держсекретарів у Мін'юст і Мінагро

Кабінет Міністрів України призначив двох заступників міністра юстиції, а також державних секретарів у Міністерство юстиції та Міністерство аграрної політики та продовольства.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, заступниками міністра юстиції призначено Вікторію Васильчук та Євгена Пікалова.

У свою чергу Олександра Буханевича призначено державним секретарем Міністерства юстиції України, а Олександра Бірюкова - держсекретарем Міністерства аграрної політики та продовольства.

Теги: #міністерства #кадри #уряд

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