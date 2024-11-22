Уряд пропонує збільшити до 15 млн грн виплати для сімей загиблих цивільних, які захищали Україну на початку вторгнення РФ

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді збільшити з 1,9 млн грн до 15 млн грн виплати для родин цивільних, які загинули, захищаючи країну на початку повномасштабної війни, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні на порядку денному є одразу кілька документів, спрямованих на підтримку ветеранів і вшанування подвигу наших захисників і захисниць.... Перший стосується справедливого підходу до визначення виплат сім'ям загиблих захисників", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр нагадав, що на початку повномасштабної війни багато українців узяли зброю до рук і захищали державу в статусі цивільних осіб, і для родин таких загиблих цивільних на сьогодні передбачено виплату розміром 1,9 млн грн.

"Ми пропонуємо збільшити її до 15 млн грн і вважаємо, що це правильно і справедливо. Це допоможе підтримати сім'ї тих, хто загинув, захищаючи нашу державу і майбутнє", - розповів Шмигаль.

Крім того, другий схвалений законопроєкт стосується ветеранського спорту, зокрема, він має посилити можливості Міністерства у справах ветеранів у цьому.