Окупанти за добу обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області

У Запорізькій області під обстрілом армії РФ, зокрема під ударами БПЛА, опинилися 10 населених пунктів, є руйнування житлових будинків та інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у п'ятницю вранці.

У своєму телеграм-каналі він написав: "Протягом доби окупанти завдали 172 удари по 10 населених пунктах Запорізької області".

Як уточнив Федоров, 68 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Ольгівське і Новодарівку. 7 обстрілів із РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку і Малу Токмачку. 97 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Ольгівського та Новодарівки.

"Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - ідеться в повідомленні.