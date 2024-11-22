Проблем із боєприпасами до стрілецької зброї в навчальних центрах немає - Сухопутні війська ЗСУ

У навчальних центрах, де мобілізовані проходять базову загальновійськову підготовку (БЗВП), на сьогодні немає проблем із кількістю боєприпасів до стрілецької зброї, повідомив начальник відділу підготовки навчальних центрів командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Юрій Дяченко.

"З приводу забезпечення боєприпасами: у нас були проблеми з боєприпасами калібру 5,45 мм. Зараз замінено на калібр 7,62 мм. У кожному навчальному центрі є достатня кількість автоматів АК, з яких військовослужбовці виконують вправи зі стрільб. Проблем із боєприпасами до стрілецької зброї в нас на сьогодні вже не існує. Загалом ці питання останнім часом уже ніхто не порушує", - сказав Дяченко на брифінгу в Києві.

Відповідаючи на запитання щодо забезпечення технікою від партнерів для навчання, полковник зазначив, що це питання професійної підготовки безпосередньо, однак зазначив, що в навчальних центрах уже запроваджено навчання на M2 Bradley, Marder, Pbv 302, M113, YPR-765.

"До нас ніхто не звертався з приводу нестачі боєприпасів до іноземного озброєння. Якщо ж це зброя, яка у нас є на озброєнні, але вона відсутня в наших навчальних центрах, військовослужбовці відправляються за кордон, де проходять підготовку", - розповів Дяченко.

За його словами, це в основному стосується артилерійського озброєння, шведської CV90, яка добре себе показала в бойових діях.

"У нас уже є підготовлені інструктори, якщо це невелика кількість військовослужбовців, то зазначені інструктори вибувають у бойову бригаду, там проходять з використанням техніки бригади навчання. Якщо готувати великий підрозділ, при нестачі інструкторів зазначені військовослужбовці у складі екіпажу відправляються за кордон, де з ними проводиться підготовка", - пояснив Дяченко.