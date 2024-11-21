Румунія уклала контракт зі США на постачання 32 винищувачів F-35

Влада Румунії в четвер підписала зі США угоду на постачання в румунські війська 32 винищувачів-бомбардувальників F-35, повідомляють західні ЗМІ.

За графіком F-35 почнуть прибувати в Румунію на початку 2030-х років. Сума контракту - $6,5 млрд, він є найдорожчим у новітній історії країни.

Зі свого боку виробник цих літаків корпорація Lockheed Martin зазначила, що Румунія стане 20-ю країною, яка експлуатує F-35.

Винищувачі F-16, які перебувають на озброєнні ВПС Румунії, виводитимуть з експлуатації у 2034-2040 роках.

Водночас, нагадують ЗМІ, в Румунії розміщується центр із підготовки українських пілотів і техніків до використання F-16.

У Румунії з 2022 року розміщена багатонаціональна бойова група НАТО - 5 тис. осіб, найбільше угруповання на південному сході альянсу. Також тут розташована база системи ПРО НАТО, де розгорнуто систему протиракетної оборони "Іджіс".

Наприкінці вересня Бухарест отримав від США позику розміром $920 млн на модернізацію румунських збройних сил.