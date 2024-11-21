Кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилася до 26 осіб

Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу зросла до 26 осіб, двоє з них - у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 осіб. Дві жінки - у важкому стані. В однієї - різані рани голови, в іншої - уламкове поранення живота", - написав він у телеграмі у четвер.

Раніше було відомо про 15 постраждалих у Кривому Розі. Серед них - двоє неповнолітніх.