Події

14:48 21.11.2024

Кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилася до 26 осіб

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Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу зросла до 26 осіб, двоє з них - у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 осіб. Дві жінки - у важкому стані. В однієї - різані рани голови, в іншої - уламкове поранення живота", - написав він у телеграмі у четвер.

Раніше було відомо про 15 постраждалих у Кривому Розі. Серед них - двоє неповнолітніх.

Теги: #постраждалі #кривий_ріг

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