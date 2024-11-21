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14:42 21.11.2024

МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і Галанта

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МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і Галанта

Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта за злочини проти людяності та воєнні злочини.

"Палата видала ордери на арешт двох людей, пана Беньяміна Нетаньягу і пана Йоава Галанта, за злочини проти людяності та воєнні злочини, вчинені щонайменше в період з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року - дня, коли обвинувачення подало клопотання про видачу ордерів на арешт", - ідеться в повідомленні на сайті МКС у четвер.

Як повідомляється, Палата попереднього провадження винесла рішення за двома запитами, поданими Ізраїлем 26 вересня 2024 року.

"У першому запиті Ізраїль оскаржував юрисдикцію Суду щодо ситуації в Державі Палестина загалом і щодо громадян Ізраїлю зокрема на підставі статті 19(2) Статуту. У другому запиті Ізраїль просив Палату розпорядитися, щоб прокуратура надала нове повідомлення про початок розслідування своїй владі відповідно до статті 18(1) Статуту. Ізраїль також просив Палату припинити будь-які розгляди в Суді у відповідній ситуації, включно з розглядом заяв на ордери на арешт пана Беньяміна Нетаньягу та пана Йоава Галанта, поданих прокуратурою 20 травня 2024 року", - наголошується в повідомленні.

Палата зазначила, що визнання Ізраїлем юрисдикції Суду не потрібне, оскільки Суд може здійснювати свою юрисдикцію на основі територіальної юрисдикції Палестини, як це було визначено Палатою попереднього провадження I у попередньому складі. Крім того, Палата вважає, що відповідно до статті 19(1) Статуту держави не мають права оскаржувати юрисдикцію Суду відповідно до статті 19(2) до видачі ордера на арешт. Отже, заперечення Ізраїлю є передчасним. Це не завдає шкоди будь-яким майбутнім можливим запереченням проти юрисдикції Суду та/або прийнятності будь-якої конкретної справи.

Зазначено, що Палата також відхилила запит Ізраїлю відповідно до статті 18(1) Статуту. "Палата нагадала, що обвинувачення повідомило Ізраїль про початок розслідування у 2021 році. Водночас, незважаючи на запит про роз'яснення з боку обвинувачення, Ізраїль вирішив не подавати жодних клопотань про відтермінування розслідування. Крім того, Палата вирішила, що параметри розслідування в цій ситуації залишилися незмінними, і, як наслідок, не було потрібно нового повідомлення Державі Ізраїль. У світлі цього судді дійшли висновку, що немає жодних підстав для припинення розгляду заяв на ордери на арешт", - ідеться в повідомленні.

Палата знайшла розумні підстави вважати, що пан Нетаньягу, народжений 21 жовтня 1949 року, прем'єр-міністр Ізраїлю на момент скоєння відповідного діяння, і пан Галант, народжений 8 листопада 1958 року, міністр оборони Ізраїлю на момент скоєння ймовірного діяння, несуть кримінальну відповідальність за такі злочини як співучасники за вчинення діянь разом з іншими особами: воєнний злочин у вигляді голоду як методу ведення війни й злочини проти людяності у вигляді вбивств, переслідувань та інших нелюдських дій.

Палата також знайшла розумні підстави вважати, що пан Нетаньягу і пан Галант несуть кримінальну відповідальність як цивільні начальники за воєнний злочин, який полягає в навмисному спрямуванні нападу на цивільне населення.

Як повідомлялося, 20 квітня 2024 року стало відомо, що прокурор МКС Карім Хан запитує ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, голів Ісламського руху ХАМАС, військового крила та політичного бюро ХАМАС у зв'язку з воєнними злочинами та злочинами проти людства від 8 жовтня 2023 року.

Теги: #ордери #нетаньягу #галант #мкс

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