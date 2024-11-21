Угорщина розгортає системи ППО, оскільки "масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли", - міністр оборони

Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький доручив розгорнути системи протиповітряної оборони на північному сході Угорщини біля українського кордону через побоювання ескалації війни Росії проти України, повідомляє угорське видання Telex.

"Міністр національної оборони Крістоф Салай-Бобровницький заявив у середу ввечері, що уряд розпорядився встановити засоби протиповітряної оборони в північно-східній частині країни, найближчій до України", - пише видання в четвер.

Як повідомляє видання з посиланням на відео міністра, опубліковане на фейсбук-сторінці, це рішення міністр аргументував тим, що "масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли, і війна увійшла в найнебезпечнішу фазу". За його словами, Україна отримала від Заходу дозвіл на використання західної далекобійної зброї для ударів по території Росії, а Кремль, за словами міністра, змінив свою ядерну доктрину.

Раніше повідомлялося, що 19 листопада помічник держсекретаря США Брайан Ніколс заявив, що Джо Байден дозволив завдавати ударів далекобійною зброєю по території РФ. 20 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна має далекобійні можливості.