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07:16 21.11.2024

РФ вивела п'ять ракетоносіїв у Чорне море

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РФ вивела п'ять ракетоносіїв у Чорне море

Російський флот станом на ранок четверга вивів 5 ракетоносіїв у Чорне море, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Так. станом на 06:00 у Чорному морі 24 ворожі кораблі, з яких 5 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

А в Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 9 суден, із них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря - 9 суден, із них 2 рухалися з протоки Босфор", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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