Подоляк: Путіну потрібна заморожування війни через брак ресурсу, за деякий час він відновить агресію

Володимиру Путіну потрібне заморожування конфлікту, оскільки він має брак ресурсу, зокрема, ракет, після його відновлення РФ відновить війну, зазначив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Сьогодні з'явилася така досить дивна для мене інформація: Путін буде готовий на замороження конфлікту... Для чого потрібна сьогодні пауза під назвою замороження конфлікту? Чому Путін буде готовий про це говорити? Тому що в нього є брак ресурсу. У нього є брак ракет", - сказав Подоляк в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

За словами Подоляка, Путін хоче залишитися на окупованих територіях і заморозити війну "на пів року, на рік", оскільки "в цей момент на окупованих територіях буде масштабне будівництво фортифікаційних споруд".

Радник керівника ОП зауважив, що РФ буде переміщати на ці території тилову логістику, і відновлювати ресурсну базу.

"Снаряд, ракета, бронетехніка. Через рік він (Путін - ІФ-У) прийде і скаже, дивіться, а ми не домовилися", - наголосив Подоляк.

Раніше агентство Reuters із посиланням на п'ять джерел повідомляло, що нібито Володимир Путін відкритий для обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом, але виключає можливість будь-яких великих територіальних поступок і наполягає, щоб Київ відмовився від амбіцій.