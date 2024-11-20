Після ворожих обстрілів в Одесі є аварії на лініях електропередач, водо-, тепло- і газопостачання відновлено - Кіпер

Унаслідок російських обстрілів в Одесі є аварійні ситуації на лініях електропередач, критична інфраструктура працює в штатному режимі, повідомив голова обласної адміністрації Олег Кіпер.

"На Одещині діють стабілізаційні відключення електроенергії. Критична інфраструктура працює у штатному режимі. Водопостачання, теплопостачання та газопостачання відновлено. На жаль, через наслідки обстрілів є аварійні ситуації на лініях електропередач, у житлових будинках; наявні пориви тепломереж, які усуваються аварійними службами", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Кіпер зазначив, що основна причина аварій - перевантаження ліній, що виникає через масове одночасне використання електроприладів після увімкнення будівель у мережу.

За словами голови обладміністрації, в області розгорнуто 674 пункти незламності. За останні чотири дні їх відвідали понад 35 тис. осіб.