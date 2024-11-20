ДБР сприяє призову в армію громадян, які намагаються незаконно ухилитися від мобілізації

Державне бюро розслідувань проводить системну роботу з виявлення й притягнення до відповідальності тих, хто намагається нажитися на питаннях мобілізації. Не залишаються поза увагою правоохоронців і ті, хто намагається незаконно купити собі відстрочку від мобілізації або документи, які дають змогу взагалі уникнути призову та виїхати за кордон, повідомляє пресслужба ДБР.

"Наприклад, нещодавно працівники ДБР у взаємодії з УСР Нацполіції встановили "клієнтів" одного з фігурантів кримінального провадження Бюро, який заробляв на торгівлі так званими білими квитками для чоловіків призовного віку. Схема ліквідована. Наразі мобілізовано шістьох чоловіків, які за хабар хотіли уникнути мобілізації. Перевірка встановила, що законних підстав для визнання їх непридатними до військової служби не було, тож чоловіки пройшли військово-лікарську комісію і згідно з наказом начальника Шевченківського РТЦК та СП м. Львова вже зараховані солдатами до однієї з військових частин", - йдеться в повідомленні.

Працівники ДБР продовжують перевіряти інших осіб, які хотіли уникнути мобілізації та виїхати за кордон, скориставшись послугами фігурантів кримінальних проваджень ДБР.

У разі виявлення таких їх також буде призвано на службу до Збройних сил України.