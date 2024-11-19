Через 1000 днів війни Україна залишається сильною, Путін не досяг жодної важливої мети – Зеленський

Україна заслуговує на свободу і залишається сильною через 1000 днів війни і незліченних битв, Володимиру Путіну не вдалося досягти жодної своєї мети, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Як і кожен народ, Україна заслуговує на свободу. І зараз, 1000 днів і незліченні битви потому, Україна залишається сильною. У нас є повністю функціонуюча держава. Ми контролюємо більшу частину нашої землі, кожен день і кожну ніч. Ми збиваємо російські ракети та іранські безпілотники. Путін не досяг жодної важливої мети", - сказав Зеленський у зверненні на засіданні Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія США) у Вашингтоні у вівторок.

Президент зазначив, що незважаючи на війну, у більшості українських міст і селищ триває життя, а економіка зростає другий рік поспіль.

"Навіть зараз прибуття тисяч північнокорейських військ для підтримки Росії не зломить нас. Якщо Сполучені Штати знайдуть спосіб зробити такий сильний, рішучий вибір, наша сила зараз і сила всього вільного світу на десятиліття вперед стане можливою завдяки неймовірній підтримці Сполучених Штатів, мільйонів американців, які об'єдналися проти зла", - наголосив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що "ідея Гельсінської комісії невіддільна від ідеї правди, і ніхто з нас не повинен бути обманутий".

"Ми не можемо назвати паузу у війні миром. Ми не можемо сказати, що правосуддя здійснилося, тоді як російські військові злочинці все ще посміхаються. Ми не можемо стверджувати, що війна закінчена, якщо Росії дозволено знову використовувати навички, отримані в цій війні", - додав голова Української держави.

За його словами, зараз РФ навчає Північну Корею методів ведення сучасної війни, допомагає Ірану та розпалює хаос в Африці, що є глобальною загрозою. Президент наголосив, що правда має восторжествувати і війна має закінчитися відповідно до міжнародного права.

"Світ, побудований на силі. Щоб російські війська більше ніколи не змогли порушити мир. Ніде у світі. І нам дійсно потрібен трибунал для Путіна", - наголосив Зеленський.

Він наголосив також на важливості припинення фінансування російської військової машини за рахунок доходів від продажу нафти, і додав, що всі заморожені російські активи мають бути спрямовані на зброю і відновлення, "щоб захистити нас від Путіна".

"І я впевнений, що ми зможемо домогтися цього разом. І тільки разом. Україна. Сполучені Штати. Європа. І всі наші союзники та партнери. Має настати день, коли посмішка Путіна зникне назавжди", - підсумував Зеленський.