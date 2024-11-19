Події

22:30 19.11.2024

Через 1000 днів війни Україна залишається сильною, Путін не досяг жодної важливої мети – Зеленський

2 хв читати

Україна заслуговує на свободу і залишається сильною через 1000 днів війни і незліченних битв, Володимиру Путіну не вдалося досягти жодної своєї мети, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Як і кожен народ, Україна заслуговує на свободу. І зараз, 1000 днів і незліченні битви потому, Україна залишається сильною. У нас є повністю функціонуюча держава. Ми контролюємо більшу частину нашої землі, кожен день і кожну ніч. Ми збиваємо російські ракети та іранські безпілотники. Путін не досяг жодної важливої мети", - сказав Зеленський у зверненні на засіданні Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія США) у Вашингтоні у вівторок.

Президент зазначив, що незважаючи на війну, у більшості українських міст і селищ триває життя, а економіка зростає другий рік поспіль.

"Навіть зараз прибуття тисяч північнокорейських військ для підтримки Росії не зломить нас. Якщо Сполучені Штати знайдуть спосіб зробити такий сильний, рішучий вибір, наша сила зараз і сила всього вільного світу на десятиліття вперед стане можливою завдяки неймовірній підтримці Сполучених Штатів, мільйонів американців, які об'єдналися проти зла", - наголосив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що "ідея Гельсінської комісії невіддільна від ідеї правди, і ніхто з нас не повинен бути обманутий".

"Ми не можемо назвати паузу у війні миром. Ми не можемо сказати, що правосуддя здійснилося, тоді як російські військові злочинці все ще посміхаються. Ми не можемо стверджувати, що війна закінчена, якщо Росії дозволено знову використовувати навички, отримані в цій війні", - додав голова Української держави.

За його словами, зараз РФ навчає Північну Корею методів ведення сучасної війни, допомагає Ірану та розпалює хаос в Африці, що є глобальною загрозою. Президент наголосив, що правда має восторжествувати і війна має закінчитися відповідно до міжнародного права.

"Світ, побудований на силі. Щоб російські війська більше ніколи не змогли порушити мир. Ніде у світі. І нам дійсно потрібен трибунал для Путіна", - наголосив Зеленський.

Він наголосив також на важливості припинення фінансування російської військової машини за рахунок доходів від продажу нафти, і додав, що всі заморожені російські активи мають бути спрямовані на зброю і відновлення, "щоб захистити нас від Путіна".

"І я впевнений, що ми зможемо домогтися цього разом. І тільки разом. Україна. Сполучені Штати. Європа. І всі наші союзники та партнери. Має настати день, коли посмішка Путіна зникне назавжди", - підсумував Зеленський.

Теги: #війна #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:41 19.11.2024
Окупанти втратили 328 військових на покровському напрямку у вівторок – Генштаб

Окупанти втратили 328 військових на покровському напрямку у вівторок – Генштаб

20:26 19.11.2024
Зеленський ініціює встановлення рамок-металошукачів у школах і громадських будівлях

Зеленський ініціює встановлення рамок-металошукачів у школах і громадських будівлях

20:20 19.11.2024
Зеленський, коментуючи оновлену ядерну доктрину РФ, відзначив відсутність реакції країн G20

Зеленський, коментуючи оновлену ядерну доктрину РФ, відзначив відсутність реакції країн G20

20:06 19.11.2024
Зеленський і Фредеріксен відвідали українських військових у госпіталі

Зеленський і Фредеріксен відвідали українських військових у госпіталі

17:47 19.11.2024
Зеленський упевнений у "налагодженні процесів" із командою Трампа, до США також вирушить Єрмак

Зеленський упевнений у "налагодженні процесів" із командою Трампа, до США також вирушить Єрмак

17:43 19.11.2024
Зеленський: Тепер у нас є ATACMS, наші далекобійні дрони, "Нептун", ми все це будемо використовувати

Зеленський: Тепер у нас є ATACMS, наші далекобійні дрони, "Нептун", ми все це будемо використовувати

16:55 19.11.2024
Зеленський нагородив держнагородами військових, енергетиків і діячів культури

Зеленський нагородив держнагородами військових, енергетиків і діячів культури

14:10 19.11.2024
Фон дер Ляєн: Росія має заплатити за 1000 днів злочинів і руйнувань

Фон дер Ляєн: Росія має заплатити за 1000 днів злочинів і руйнувань

14:07 19.11.2024
У 2025 році амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів мають бути в кожній громаді з лікувальним закладом - Зеленський

У 2025 році амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів мають бути в кожній громаді з лікувальним закладом - Зеленський

13:56 19.11.2024
Ми реалізуємо формат "культурного Рамштайну" для України - Зеленський

Ми реалізуємо формат "культурного Рамштайну" для України - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр Данії: Зараз час збільшувати нашу підтримку Україні, без самонав'язаних червоних ліній

Графіки відключень е/е в середу застосовуватимуться з 6:00 до 22:00 для однієї черги

Зеленський упевнений у "налагодженні процесів" із командою Трампа, до США також вирушить Єрмак

Зеленський: Тепер у нас є ATACMS, наші далекобійні дрони, "Нептун", ми все це будемо використовувати

Генштаб ЗСУ: ворог найактивніший на покровському напрямку - 16 атак відбито, три бої тривають

ОСТАННЄ

Європа і Канада мають об'єднатися і забезпечити безпеку України - звернення 79 політиків та інтелектуалів

Одеська область зранку середи переходить на графіки погодинних відключень замість аварійних – ДТЕК

Сибіга закликав Конгрес США визнати дії РФ геноцидом українців

Сибіга: оновлена ядерна доктрина РФ і риторика про застосування ядерної зброї - не більш ніж шантаж

Україна не прийме жодних угод "земля в обмін на мир" – Сибіга

Кількість постраждалих унаслідок ворожих обстрілів Куп'янська зросла до чотирьох осіб - поліція

Сибіга обговорив із сенаторами Гремом і Блюменталем українсько-американське стратегічне партнерство

Сибіга і заступник держсекретаря США обговорили оборонну співпрацю та енергетичну допомогу

Україна розслідує 200 екологічних воєнних злочинів - Єрмак

Боррель визнав невдачу спроб розблокувати EUR6,6 млрд з Європейського фонду миру через Угорщину

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА