Події

19:46 19.11.2024

ЄІБ надав EUR14,5 млн на підтримку муніципальних проєктів у Миколаєві та Дніпрі

2 хв читати
ЄІБ надав EUR14,5 млн на підтримку муніципальних проєктів у Миколаєві та Дніпрі

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав EUR14,5 млн на підтримку муніципальних проєктів у постраждалих від війни Миколаєві та Дніпрі, кошти спрямують на модернізацію систем водопостачання, водовідведення й вуличного освітлення, повідомляє пресслужба ЄІБ.

У релізі зазначено, що ці EUR14,5 млн підтримані гарантією ЄС і є частиною пакету Екстрених заходів солідарності від ЄІБ, у межах якого з 2022 року Україні надано понад EUR2 млрд.

"1000 днів війни - це трагічна віха, яка водночас свідчить про незламну силу й стійкість українського народу, який, попри всі труднощі, продовжує відбудовувати, працювати й жити далі. Підтримка ЄІБ залишається незмінною - від відновлення критично важливої муніципальної інфраструктури до зміцнення економічної стійкості. Разом з нашими партнерами з ЄС ми твердо стоїмо на боці України, підтримуючи її зусилля з відновлення на шляху до членства в Євросоюзі", - зазначила віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, відповідальна за діяльність банку в Україні.

Повідомляється, що з виділених коштів EUR7,8 млн спрямовано на відновлення й модернізацію систем водопостачання, збору й очищення стічних вод у Миколаєві, які обслуговує комунальне підприємство "Миколаївводоканал". Цей проєкт суттєво наблизить досягнення національних і європейських стандартів очищення стічних вод, підвищить довгострокову стійкість і надійність системи, а також допоможе розв'язати проблему дефіциту води, спричинену російськими обстрілами.

Дніпро отримає EUR6,7 млн у рамках "Програми розвитку муніципальної інфраструктури України" від ЄІБ для оновлення вуличного освітлення через заміну застарілих натрієвих ламп на енергоефективні LED-системи. Ця модернізація знизить споживання енергії, скоротить витрати на обслуговування та експлуатацію, а також підвищить безпеку, покращуючи видимість для пішоходів і водіїв.

"Сьогоднішнє фінансування муніципальних проєктів у Миколаєві та Дніпрі від ЄІБ, підтримане гарантією ЄС, надасть украй необхідну допомогу для відбудови міст, зробивши їх безпечнішими та стійкішими", - зазначив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, відповідальний за стратегію "Економіка, що працює для людей".

 

Теги: #дніпро #миколаїв #проєкти #єіб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:31 19.11.2024
Жителя Дніпра, який збирав дані про військові частини, блокпости і ТЕС, засуджено до 15 років ув'язнення

Жителя Дніпра, який збирав дані про військові частини, блокпости і ТЕС, засуджено до 15 років ув'язнення

12:28 18.11.2024
УЧХ розгорнув теплопункт для постраждалих від ракетного удару РФ по Сумах

УЧХ розгорнув теплопункт для постраждалих від ракетного удару РФ по Сумах

12:57 17.11.2024
Україна і США запустили три нові проєкти у сфері малих модульних реакторів

Україна і США запустили три нові проєкти у сфері малих модульних реакторів

09:36 17.11.2024
Ворог атакував Дніпро, є постраждалий – Лисак

Ворог атакував Дніпро, є постраждалий – Лисак

08:18 17.11.2024
Загинули двоє людей і шестеро постраждалих унаслідок ворожої атаки Миколаєва

Загинули двоє людей і шестеро постраждалих унаслідок ворожої атаки Миколаєва

20:32 13.11.2024
УЧХ реалізує понад 80 гумпроєктів і програм - Доценко

УЧХ реалізує понад 80 гумпроєктів і програм - Доценко

10:32 11.11.2024
Кількість загиблих у Миколаєві збільшилася до п'яти осіб - влада

Кількість загиблих у Миколаєві збільшилася до п'яти осіб - влада

09:58 11.11.2024
Лише 15% заявлених черг у житлових проєктах від початку війни введено в експлуатацію без затримок - "ЛУН"

Лише 15% заявлених черг у житлових проєктах від початку війни введено в експлуатацію без затримок - "ЛУН"

20:36 08.11.2024
Вибух був за межами Миколаєва - мер

Вибух був за межами Миколаєва - мер

11:28 08.11.2024
На проєкти з відновлення довкілля необхідно 82,5 млрд грн, 25 млрд грн буде виділено у 2025 р. - глава Міндовкілля

На проєкти з відновлення довкілля необхідно 82,5 млрд грн, 25 млрд грн буде виділено у 2025 р. - глава Міндовкілля

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр Данії: Зараз час збільшувати нашу підтримку Україні, без самонав'язаних червоних ліній

Графіки відключень е/е в середу застосовуватимуться з 6:00 до 22:00 для однієї черги

Зеленський упевнений у "налагодженні процесів" із командою Трампа, до США також вирушить Єрмак

Зеленський: Тепер у нас є ATACMS, наші далекобійні дрони, "Нептун", ми все це будемо використовувати

Генштаб ЗСУ: ворог найактивніший на покровському напрямку - 16 атак відбито, три бої тривають

ОСТАННЄ

Європа і Канада мають об'єднатися і забезпечити безпеку України - звернення 79 політиків та інтелектуалів

Окупанти втратили 328 військових на покровському напрямку у вівторок – Генштаб

Одеська область зранку середи переходить на графіки погодинних відключень замість аварійних – ДТЕК

Сибіга закликав Конгрес США визнати дії РФ геноцидом українців

Сибіга: оновлена ядерна доктрина РФ і риторика про застосування ядерної зброї - не більш ніж шантаж

Через 1000 днів війни Україна залишається сильною, Путін не досяг жодної важливої мети – Зеленський

Україна не прийме жодних угод "земля в обмін на мир" – Сибіга

Кількість постраждалих унаслідок ворожих обстрілів Куп'янська зросла до чотирьох осіб - поліція

Сибіга обговорив із сенаторами Гремом і Блюменталем українсько-американське стратегічне партнерство

Сибіга і заступник держсекретаря США обговорили оборонну співпрацю та енергетичну допомогу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА