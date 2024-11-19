ЄІБ надав EUR14,5 млн на підтримку муніципальних проєктів у Миколаєві та Дніпрі

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав EUR14,5 млн на підтримку муніципальних проєктів у постраждалих від війни Миколаєві та Дніпрі, кошти спрямують на модернізацію систем водопостачання, водовідведення й вуличного освітлення, повідомляє пресслужба ЄІБ.

У релізі зазначено, що ці EUR14,5 млн підтримані гарантією ЄС і є частиною пакету Екстрених заходів солідарності від ЄІБ, у межах якого з 2022 року Україні надано понад EUR2 млрд.

"1000 днів війни - це трагічна віха, яка водночас свідчить про незламну силу й стійкість українського народу, який, попри всі труднощі, продовжує відбудовувати, працювати й жити далі. Підтримка ЄІБ залишається незмінною - від відновлення критично важливої муніципальної інфраструктури до зміцнення економічної стійкості. Разом з нашими партнерами з ЄС ми твердо стоїмо на боці України, підтримуючи її зусилля з відновлення на шляху до членства в Євросоюзі", - зазначила віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, відповідальна за діяльність банку в Україні.

Повідомляється, що з виділених коштів EUR7,8 млн спрямовано на відновлення й модернізацію систем водопостачання, збору й очищення стічних вод у Миколаєві, які обслуговує комунальне підприємство "Миколаївводоканал". Цей проєкт суттєво наблизить досягнення національних і європейських стандартів очищення стічних вод, підвищить довгострокову стійкість і надійність системи, а також допоможе розв'язати проблему дефіциту води, спричинену російськими обстрілами.

Дніпро отримає EUR6,7 млн у рамках "Програми розвитку муніципальної інфраструктури України" від ЄІБ для оновлення вуличного освітлення через заміну застарілих натрієвих ламп на енергоефективні LED-системи. Ця модернізація знизить споживання енергії, скоротить витрати на обслуговування та експлуатацію, а також підвищить безпеку, покращуючи видимість для пішоходів і водіїв.

"Сьогоднішнє фінансування муніципальних проєктів у Миколаєві та Дніпрі від ЄІБ, підтримане гарантією ЄС, надасть украй необхідну допомогу для відбудови міст, зробивши їх безпечнішими та стійкішими", - зазначив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, відповідальний за стратегію "Економіка, що працює для людей".