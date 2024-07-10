Інфляція в Україні в червні 2024 р. зросла до 2,2%, у річному вимірі - до 4,8% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в червні 2024 року прискорилося до 2,2% з 0,6% у травні, 0,2% у квітні, 0,5% у березні, 0,3% у лютому і 0,4% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

Статвідомство нагадало, що в червні 2023 року зростання цін становило 0,8%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками червня поточного року зросла до 4,8% із 3,3%% за підсумками травня, 3,2% - за підсумками квітня і березня за інфляції 4,3% за підсумками лютого і 4,7% за підсумками січня.

Зазначається, що в червні-2024 базова інфляція зросла до 0,5% з 0,3% у травні, за 0,7% у квітні, 1% у березні та 0,4% у лютому-січні. З урахуванням того, що в червні-2023 базова дефляція становила 0,1%, у річному вимірі інфляція за підсумками минулого місяця зросла до 5% з 4,4% у травні та квітні, у березні цей показник становив 4,2%, лютому - 4,5%, січні - 4,6%.

За даними статвідомства, на споживчому ринку в червні 2024 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. Найбільше (на 15,5%) подорожчали яйця. На 3,2-0,4% зросли ціни на продукти переробки зернових, цукор, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, безалкогольні напої, рис, олію, овочі. Водночас на 2,6-0,1% подешевшали сало, молоко, м'ясо та м'ясопродукти, кисломолочна продукція, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, зокрема на тютюнові вироби - на 1,7% і алкогольні напої - на 0,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 17,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення вартості електроенергії на 63,6%.

Ціни на транспорт у червні порівняно з травнем 2024 року піднялися на 0,8%, переважно через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 10%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.

Нацбанк у червні поточного року повідомив, що очікує на помірне прискорення інфляції найближчими місяцями та її вихід за межі діапазону в 5% ± 1 п.п. до кінця року.