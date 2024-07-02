"Укрпошта" відкрила термінал в Одесі на 270 тис. відправлень на добу

АТ "Укрпошта" відкрила логістичний термінал з автоматизованими сортувальними лініями в Одесі, який забезпечує обробку 270 тис. дрібних і великих відправлень на добу для всього півдня України, повідомила пресслужба товариства у вівторок.

"Особливість його (термінала) в тому, що саме тут сортуються посилки для трьох областей - Одеської, Херсонської та Миколаївської", - зазначив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, завдяки встановленню повністю автоматизованих сортувальних ліній "Укрпошта" може адаптивно реагувати на зміни у воєнній ситуації, і, зменшуючи можливість помилок під час сортування, швидко та чітко доставляти відправлення до місць призначення.

Як уточнив Смілянський у фейсбуці, на новому терміналі в Одесі встановлено обладнання та програмне забезпечення українського виробника з можливістю обробки трьох посилок на секунду.

Зазначається, що відкриття Одеського термінала є частиною стратегії розвитку та модернізації "Укрпошти", яку компанія розпочала 2021 року. Наразі компанія встановила 17 автоматизованих ліній у семи містах України: дев'ять ліній сортують дрібні відправлення і вісім - великі посилки. Протягом наступних двох місяців компанія відкриватиме в містах по всій Україні нові термінали, логістичні центри та депо з інноваційним обладнанням.

Смілянський також зазначив, що "Укрпошта" планує завершити автоматизацію потужностей у всіх семи терміналах і 16 логістичних центрах протягом 2024 року.