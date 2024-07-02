Зеленський повідомив про активізацію роботи уряду над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем повідомив, що уряд наразі працює над отриманням згоди з боку Європейського Союзу з питання збільшення імпорту електроенергії в Україну.

"Глава уряду (у вівторок - ІФ-У) доповів щодо заходів захисту енергооб'єктів: активний захист, РЕБ та інше. Доповів і щодо відбудови і нашої роботи з європейськими партнерами для розширення імпорту електрики в Україну. Зараз ми повністю обираємо обсяг імпорту, погоджений з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, "ми робимо все, щоб збільшити цей імпорт, і це має бути європейське рішення".

"Урядовці наші працюють над відповідною згодою (Євросоюзу - ІФ-У)", - заявив президент.