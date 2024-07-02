Економіка

18:25 02.07.2024

Зеленський повідомив про активізацію роботи уряду над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС

1 хв читати
Зеленський повідомив про активізацію роботи уряду над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем повідомив, що уряд наразі працює над отриманням згоди з боку Європейського Союзу з питання збільшення імпорту електроенергії в Україну.

"Глава уряду (у вівторок - ІФ-У) доповів щодо заходів захисту енергооб'єктів: активний захист, РЕБ та інше. Доповів і щодо відбудови і нашої роботи з європейськими партнерами для розширення імпорту електрики в Україну. Зараз ми повністю обираємо обсяг імпорту, погоджений з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, "ми робимо все, щоб збільшити цей імпорт, і це має бути європейське рішення".

"Урядовці наші працюють над відповідною згодою (Євросоюзу - ІФ-У)", - заявив президент.

 

Теги: #зеленський #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:49 02.07.2024
Зеленський доручив Федорову підготувати аналіз роботи операторів зв'язку під час відключень е/е

Зеленський доручив Федорову підготувати аналіз роботи операторів зв'язку під час відключень е/е

18:44 02.07.2024
Зеленський доручив Умєрову з'ясувати конкретні дати поставок зі США додаткових Patriot в Україну

Зеленський доручив Умєрову з'ясувати конкретні дати поставок зі США додаткових Patriot в Україну

18:12 02.07.2024
"ДТЕК Енерго" за пів року вклав у відновлення своїх ТЕС орієнтовно 1,4 млрд грн власних коштів - компанія

"ДТЕК Енерго" за пів року вклав у відновлення своїх ТЕС орієнтовно 1,4 млрд грн власних коштів - компанія

17:36 02.07.2024
Обленерго в середу відключатимуть по дві черги з 08:00 до 13:00, в інший час - по три - "Укренерго"

Обленерго в середу відключатимуть по дві черги з 08:00 до 13:00, в інший час - по три - "Укренерго"

15:53 02.07.2024
Рембригада ДТЕК потрапила під обстріл у Донецькій області

Рембригада ДТЕК потрапила під обстріл у Донецькій області

15:24 02.07.2024
Зеленський очікує від угорського головування в Раді ЄС достатньої оборонної підтримки та прогресу в євроінтеграції

Зеленський очікує від угорського головування в Раді ЄС достатньої оборонної підтримки та прогресу в євроінтеграції

15:00 02.07.2024
Орбан підтримав ініціативу Зеленського про відкриття першої української школи в Угорщині: Працюватимуть стільки шкіл, скільки потрібно

Орбан підтримав ініціативу Зеленського про відкриття першої української школи в Угорщині: Працюватимуть стільки шкіл, скільки потрібно

13:56 02.07.2024
Орбан - Зеленському: Припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу переговорів із РФ

Орбан - Зеленському: Припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу переговорів із РФ

12:09 02.07.2024
Зеленський привітав Рютте з призначенням генсеком НАТО

Зеленський привітав Рютте з призначенням генсеком НАТО

12:06 02.07.2024
Обленерго застосовуватимуть у вівторок із 13:00 до 24:00 три черги графіків погодинних відключень е/е - "Укренерго"

Обленерго застосовуватимуть у вівторок із 13:00 до 24:00 три черги графіків погодинних відключень е/е - "Укренерго"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна може створити нову фондову біржу за участю держбанків і МФІ - МВФ

Наглядова рада ПриватБанку розпочала процес відбору нового голови правління

Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями - голова Держенергонагляду

ФДМ оголосив конкурс із відбору трьох незалежних членів наглядової ради держенерготрейдера "ЕКУ"

НКРЕКП ухвалила постанову для стимулювання будівництва нової генпотужності та energy storage

ОСТАННЄ

KFC відкрив 60 ресторан в Україні

Біткойн може знову оновити рекорд цього року - аналітики

УЗ запускає контейнерні та контрейлерні поїзди до німецького порту Дуйсберг

Світовий банк перевів Україну до категорії країн із доходами вище від середнього

Фіала: Завдяки підтримці уряду все більше чеських компаній беруть участь у відновленні України

Україна може створити нову фондову біржу за участю держбанків і МФІ - МВФ

Грози знеструмили 245 населених пунктів, на шахті в Донецькій області виведено на поверхню 50 працівників - Міненерго

"УЗ" збільшила обсяг перевезення пасажирів у червні на 18%

"ДТЕК" у червні відновив електропостачання 341 тис. абонентів у чотирьох областях

Україна планує розширити програму Grain From Ukraine в країнах Африки та Карибського басейну - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА