Економіка

15:37 02.07.2024

Світовий банк перевів Україну до категорії країн із доходами вище від середнього

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Світовий банк перевів Україну до категорії країн із доходами вище від середнього

Світовий банк (СБ) перевів Україну з категорії країн із рівнем доходу нижче середнього до категорії країн з доходами вище середнього.

"Зміна рейтингу України відбулася внаслідок відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році) поряд зі зниженням чисельності населення, що скоротилося на понад 15% після вторгнення Росії", - йдеться на сайті СБ у вівторок.

Зазначається, що також чинники були посилені зростанням цін на товари та послуги вітчизняного виробництва, що призвело до значного збільшення номінального валового національного доходу (ВНД) на душу населення на 18,5%.

Крім того, у банку наголосили: незважаючи на те, що економіка України значно постраждала від вторгнення РФ, реальне зростання ВВП 2023 року було зумовлене будівельною діяльністю (24,6%), це відображає значне збільшення інвестиційних видатків (52,9%), що підтримують зусилля України з відновлення після постійних руйнувань ", - констатували у СБ.

Водночас зазначено, що дохід на душу населення в Україні зріс із $4270 у 2023 році до $5070 - у 2024-му.

За даними СБ, окрім України, у зазначену категорію також переведено Алжир, Іран і Монголію.

Водночас цього року три країни - Болгарію, Палау і Росію - переведено з категорії з доходом вище середнього до категорії з високим рівнем доходу.

 

Теги: #доходи #ввп #світовий_банк

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