Кабмін схвалив Національний план з енергетики та клімату – заступник міністра економіки

Кабінет міністрів схвалив Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) до 2030 року, повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

"Ми йшли до ухвалення цього плану від минулої конференції з питань відновлення України у Лондоні в 2023 році і сьогодні НПЕК затверджений. Під час великої війни й менше, ніж за рік, ми змогли розробити та ухвалити цей важливий документ. Для порівняння, іншим країнам потрібно 1,5-2 роки для розробки власних аналогічних планів", – написав він у фейсбуці.

Cоболєв звернув увагу, що таку продуктивність відзначили й міжнародні партнери, зокрема, під час цьогорічної URC в Берліні.

Він наголосив, що НПЕК – це стратегічний документ, спрямований на узгодження екологічної, енергетичної та економічної політики для забезпечення сталого розвитку України до 2030 року.

За його словами, в обговореннях НПЕК взяли участь понад 1500 представників різних секторів та зацікавлених сторін.

Імплементацію НПЕКкоординуватиме новостворений Офіс зеленого переходу при Міністерстві економіки України, що забезпечуватиме моніторинг виконання цілей документу.

Соболєв зазначив, що Міністерство економіки координувало розробку НПЕК, до якої долучили всі ключові міністерства і відомства, спільно з незалежними експертами під егідою аналітичного центру DiXi Group та ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" за підтримки Посольства Великої Британії та Net Zero World Initiative.

DiXi Group у своєму релізі наголосила, що Україна розробила НПЕК відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2018/1999 та з урахуванням найкращих практик країн-членів ЄС у рамках своїх зобов’язань як договірної сторони Енергетичного Співтовариства. Також НПЕК є однією з умов переговорного процесу та вступу України до Європейського Союзу.

"Серед основних цілей НПЕК передбачено: скорочення викидів парникових газів на 65% порівняно з рівнем 1990 року, досягнення 27% частки відновлюваних джерел енергії у загальному енергоспоживанні, поглиблення диверсифікації джерел і шляхів постачання енергоресурсів – не більше 30% від одного постачальника", – йдеться в релізі.

Як пояснив директор досліджень DiXi Group Роман Ніцович, особливістю українського НПЕК з-поміж планів країн ЄС є те, що в частині енергобезпеки він включає цілі та заходи, спрямовані на захист і підвищення стійкості об’єктів критичної інфраструктури.

"Україна готувала цей план в умовах повномасштабної війни, тому без безпекової складової неможливий подальший розвиток і зелений перехід. В короткостроковій перспективі ми також маємо подбати про фізичний і кіберзахист наших об’єктів, у середні строки – подолати імпортозалежність та вийти на нетто-експорт в окремих галузях, побудувати систему резервів за європейським зразком та дотримуватися стандартів надійності постачання газу й електроенергії", – розповів Ніцович, сллова якого наводяться у релізі.