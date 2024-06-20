Економіка

15:20 20.06.2024

Оновлений "транспортний безвіз" з ЄС передбачає низку взаємних зобов'язань щодо ліцензій на перевезення та маркування вантажівок – Шмигаль

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що оновлена Угода про вантажні перевезення (так званий транспортний безвіз) із Європейським Союзом передбачає низку взаємних зобов'язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

"Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів. Оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в четвер.

За його словами, за півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до підписання.

"Очікуємо на збереження цієї позитивної динаміки. "Безвіз" сприяє імпорту, який зріс на 44%. Це, зокрема, товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу", - додав Шмигаль.

Теги: #україна #безвіз #єс #транспорт

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