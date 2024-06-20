Ощадбанк акредитував ще один об'єкт "Інтергал-Буд" у Києві для участі в "єОселі"

Державний Ощадбанк акредитував споруджуваний будинок №2 ЖК "Причал 8" у Києві будівельної компанії "Інтергал-Буд" для участі в державній програмі пільгової іпотеки "єОселя", повідомила пресслужба забудовника.

"Це перша акредитація Ощадбанку на наш об'єкт незавершеного будівництва. І, сподіваюсь, скоро перелік будинків у процесі зведення, долучених до вибору позичальниками, зросте", - зазначила комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська, чиї слова наведено в пресрелізі.

Водночас вона зауважила, що Ощад є лідером за обсягами видачі пільгових позик на житло: на нього припадає майже половина від усіх кредитів у рамках "єОселі".

Згідно з пресрелізом, житловий комплекс "Причал 8" розташований на столичних Позняках біля озера Корольок. Біля ЖК облаштовано пляжну зону з альтанками та шезлонгами. Перший будинок проєкту вже побудований і заселений. Завершення будівництва другого заплановано на четвертий квартал поточного року.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. Компанія побудувала 170 будинків, на етапі реалізації 20 житлових об'єктів. Загальна площа проєктів становить 4,6 млн кв. м. З початку 2024 року девелопер увів в експлуатацію об'єкти загальною площею 180 тис. кв. м.

За даними "Укрфінжитла", на 19 червня видано кредити 10 893 учасникам на суму 17,238 млрд грн.

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки й оборони, медпрацівники, педагоги, наукові працівники.

З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

У програмі беруть участь вісім банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс Банк, а також банк "Глобус", Sky Bank і АТ "Банк Кредит Дніпро".