Економіка

10:50 17.06.2024

Україна і спецкомітет кредиторів не досягли угоди про умови реструктуризації євробондів, продовжать дискусії - Мінфін

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Україна і спецкомітет кредиторів не досягли угоди про умови реструктуризації євробондів, продовжать дискусії - Мінфін

Україна і спецкомітет кредиторів, що представляє власників майже 20% єврооблігацій, у період із 3 до 14 червня провели переговори та обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації, однак не змогли досягти угоди, зокрема й через неприйнятність запропонованих комерційними кредиторами умов для МВФ і Групи офіційних кредиторів України.

"Пропозицію... було доведено до відома співробітників МВФ, які попередньо оцінили її як таку, що не відповідає цільовим показникам DSA (Debt Sustainability Analysis) МВФ. Про це також повідомили в секретаріаті Групи кредиторів України, який підтвердив, що будь-які грошові потоки впродовж періоду дії програми МВФ мають залишатися символічними", - ідеться в повідомленні Мінфіну на Лондонській фондовій біржі в понеділок.

"Хоча Україна та спеціальний комітет кредиторів не дійшли згоди щодо умов реструктуризації протягом періоду консультацій, Україна та спеціальний комітет кредиторів продовжать взаємодію та конструктивні дискусії через своїх відповідних консультантів, а Україна продовжить двосторонні переговори з іншими інвесторами, з метою досягнення подальшого прогресу та досягнення принципової угоди за першої ж нагоди", - наголошується в релізі.

Теги: #мінфін

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