"Укрзалізниця" підкріпила меморандумом домовленість з ЄБРР про EUR300 млн кредиту на закупівлю електровозів

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить АТ "Укрзалізниця" (УЗ) додатково EUR300 млн кредиту на закупівлю 80 сучасних вантажних електровозів, повідомила пресслужба УЗ у середу.

Відповідну домовленість, про яку компанія повідомила наприкінці травня, було підкріплено меморандумом між "Укрзалізницею", ЄБРР і Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, який було підписано в Берліні на полях Конференції з відновлення України (URC2024).

"Питання оновлення парку локомотивів для "Укрзалізниці" є критичним і надважливим (...) Отримання нових і високотехнологічних електровозів значно підвищить ефективність вантажних перевезень", - наголосив голова правління УЗ Євген Лященко.

Наприкінці травня компанія повідомила про виділення $190 млн гранту США через трастовий фонд Світового банку в межах проєкту "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)".

Пропозицію щодо закупівлі 80 електровозів загальною вартістю близько $400 млн уже опубліковано на порталі тендерів ЄБРР. Тендерними вимогами передбачено, що переможець, окрім постачання локомотивів, має створити на території України умови для їхнього обслуговування та гарантійного ремонту.