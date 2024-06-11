Notus Energy побудує ВЕС 300 МВт в Одеській області

Німецька компанія Notus Energy опікується реалізацією проєкту ВЕС 300 МВт в Одеській області, перша черга якої становитиме 120 МВт, повідомив її комерційний директор Кнуд Ріссел.

"Після повномасштабного вторгнення ми з весни 2022 року продовжили працювати над цим проєктом на Одещині, і зараз ми в процесі, щоб побудувати ВЕС 300 МВт, перша черга якої 120 МВт скоро має з'явитися. У нас уже є всі дозволи, зокрема, пов'язані із землею. Банки нас підтримують, хоча вони теж ризикують, підтримуючи нас. Але ми всі готові працювати навіть в умовах воєнного стану", - сказав він під час тематичної панельної дискусії з енергетики на URC-24 у Берліні.

За словами Ріссела, певні домовленості щодо реалізації проєкту компанія підписала і на цій конференції. Він припустив, що найближчої зими першу чергу ВЕС ще не буде запущено, але компанія робить усе, щоб запустити проєкт якомога швидше. При цьому Ріссел зазначив, що є деякі проблеми з логістикою обладнання, але Notus їх вирішує.

"У нас коротко-, середньо- і довгострокові плани роботи в Україні", - запевнив комерційний директор.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року НЕК "Укренерго", Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Держагентство України з управління зоною відчуження та німецька компанія "NOTUS energy Invest Ukraine GmbH" підписали Меморандум про співпрацю у сфері розвитку проєктів відновлюваної енергетики на території 30-кілометрової зони ЧАЕС.