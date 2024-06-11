Економіка

21:52 11.06.2024

Notus Energy побудує ВЕС 300 МВт в Одеській області

2 хв читати
Notus Energy побудує ВЕС 300 МВт в Одеській області

Німецька компанія Notus Energy опікується реалізацією проєкту ВЕС 300 МВт в Одеській області, перша черга якої становитиме 120 МВт, повідомив її комерційний директор Кнуд Ріссел.

"Після повномасштабного вторгнення ми з весни 2022 року продовжили працювати над цим проєктом на Одещині, і зараз ми в процесі, щоб побудувати ВЕС 300 МВт, перша черга якої 120 МВт скоро має з'явитися. У нас уже є всі дозволи, зокрема, пов'язані із землею. Банки нас підтримують, хоча вони теж ризикують, підтримуючи нас. Але ми всі готові працювати навіть в умовах воєнного стану", - сказав він під час тематичної панельної дискусії з енергетики на URC-24 у Берліні.

За словами Ріссела, певні домовленості щодо реалізації проєкту компанія підписала і на цій конференції. Він припустив, що найближчої зими першу чергу ВЕС ще не буде запущено, але компанія робить усе, щоб запустити проєкт якомога швидше. При цьому Ріссел зазначив, що є деякі проблеми з логістикою обладнання, але Notus їх вирішує.

"У нас коротко-, середньо- і довгострокові плани роботи в Україні", - запевнив комерційний директор.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року НЕК "Укренерго", Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Держагентство України з управління зоною відчуження та німецька компанія "NOTUS energy Invest Ukraine GmbH" підписали Меморандум про співпрацю у сфері розвитку проєктів відновлюваної енергетики на території 30-кілометрової зони ЧАЕС.

 

 

Теги: #urc_24 #електроенергія #енергетика #вде

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:14 11.06.2024
Україна втратила енергооб'єкти через недостатню кількість протиповітряного озброєння - віцеканцлер Німеччини на URC-24

Україна втратила енергооб'єкти через недостатню кількість протиповітряного озброєння - віцеканцлер Німеччини на URC-24

20:57 11.06.2024
Група СБ та уряд України планують програму Renew Ukraine для розвитку ВДЕ - профільний директор IFC на URC-24

Група СБ та уряд України планують програму Renew Ukraine для розвитку ВДЕ - профільний директор IFC на URC-24

18:40 11.06.2024
Графіки відключень е/е в середу можуть застосовуватися на годину менше - "Укренерго"

Графіки відключень е/е в середу можуть застосовуватися на годину менше - "Укренерго"

13:09 11.06.2024
Зеленський запросив обладнання із зупинених європейських електростанцій і пряму фінансову підтримку для української енергетики

Зеленський запросив обладнання із зупинених європейських електростанцій і пряму фінансову підтримку для української енергетики

12:14 11.06.2024
Україна має намір побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 р. і ще 4 ГВт у найближчі роки - Зеленський

Україна має намір побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 р. і ще 4 ГВт у найближчі роки - Зеленський

12:13 11.06.2024
ІнГЗК "Метінвесту" під загрозою зупинення через постанову Кабміну про збільшення частки імпортованої е/е до 80% як гарантії її стабільних поставок

ІнГЗК "Метінвесту" під загрозою зупинення через постанову Кабміну про збільшення частки імпортованої е/е до 80% як гарантії її стабільних поставок

12:00 11.06.2024
Питання української енергетики є для нас одним із головних на порядку денному - Шольц

Питання української енергетики є для нас одним із головних на порядку денному - Шольц

11:58 11.06.2024
Графіки погодинних відключень е/е у вівторок через відсутність економії продовжено з 14:00 до 23:00 - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень е/е у вівторок через відсутність економії продовжено з 14:00 до 23:00 - "Укренерго"

11:35 11.06.2024
Негода залишила без світла 125 населених пунктів у п'яти областях України - Міненерго

Негода залишила без світла 125 населених пунктів у п'яти областях України - Міненерго

11:25 11.06.2024
Шмигаль: НБУ ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відновлення української енергетики

Шмигаль: НБУ ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відновлення української енергетики

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Графіки відключень е/е в середу можуть застосовуватися на годину менше - "Укренерго"

Зеленський запросив обладнання із зупинених європейських електростанцій і пряму фінансову підтримку для української енергетики

Україна має намір побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 р. і ще 4 ГВт у найближчі роки - Зеленський

Графіки погодинних відключень е/е у вівторок через відсутність економії продовжено з 14:00 до 23:00 - "Укренерго"

НБУ збільшив у 1,5 раза кредитний потенціал банків новою структурою капіталу та вимогами до його достатності

ОСТАННЄ

Світовий банк виділяє $47 млн грантів Україні на Re-PoWER

Конкуренція серед претендентів на ринку праці знижується п'ятий місяць поспіль

Група ЄІБ планує дві програми допомоги у вирішенні питання відновлення житлового фонду

ЄІБ забезпечить кредит на EUR100 млн для відновлення українських громад

ЄІБ запускає кредитну програму для українських малих і середніх підприємств загальним бюджетом понад EUR1 млрд

ЄІБ працює над створенням загальноєвропейського механізму для єкспорту товарів в Україну

ЄІБ затвердив фінансування розширення системи екстреної допомоги 112, оновлення залізниці та модернізацію метрополітену в Києві

Міносвіти доручило навчальним закладам виконати розпорядження уряду про економію електроенергії

Мобілізація співробітників вплинула на роботу 81% компаній-членів AmCham - опитування

НБУ збільшив у 1,5 раза кредитний потенціал банків новою структурою капіталу та вимогами до його достатності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА