Графіки відключень е/е в середу можуть застосовуватися на годину менше - "Укренерго"

НЕК "Укренерго" на середу, 12 червня, анонсує застосування графіків погодинних відключень е/е з 15:00 до 23:00 у всій Україні.

Згідно з її оновленням у телеграм-каналі у вівторок увечері, критична інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність населення, не обмежуватиметься.

Як повідомлялося, у вівторок графіки діють із 14:00 до 23:00, хоча попередньо планувалися до 19:00. Причиною збільшення їх тривалості стала спека і відповідно зростання споживання через кондиціонери.