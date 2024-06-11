Економіка

16:13 11.06.2024

ЄІБ затвердив фінансування розширення системи екстреної допомоги 112, оновлення залізниці та модернізацію метрополітену в Києві

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ЄІБ затвердив фінансування розширення системи екстреної допомоги 112, оновлення залізниці та модернізацію метрополітену в Києві

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) затвердив фінансування системи екстреної допомоги 112, оновлення залізниці та модернізацію метрополітену в Києві, повідомила президентка ЄІБ Надія Кальвіно в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Окрім угод, які ми підписали у Берліні, ЄІБ також затвердив кілька важливих проєктів, які, я сподіваюся, незабаром будуть підписані. Йдеться про розширення системи екстреної допомоги населенню України за єдиним номером 112, а також значні інвестиції в транспортний сектор – для відновлення пошкоджених залізничних колій та оновлення залізничних пунктів перетину кордону з державами-членами ЄС, а також модернізації метрополітену в Києві", - повідомила Кальвіно за підсумками конференції з відновлення України в Берліні.

Нова система за єдиним номером 112 об'єднає служби екстреної допомоги поліції, швидкої допомоги, пожежної охорони та аварійних газових служб у єдину комунікаційну платформу, що значно поліпшить надання екстреної допомоги, безпеку та захист українських громадян.

"Це стандарт у Європі, який має бути впроваджений і в Україні", - зазначила Кальвіно.

Щодо "Укрзалізниці", вона повідомила, що "наша підтримка допоможе придбати матеріали для реконструкції залізничних колій та рухомий склад, включно з вагонами для європейських колій, для транспортування товарів до та з ЄС".

Окрім того, планується надання кредиту місту Києву у придбанні нових вагонів метро та модернізації наявного парку.

"Це допоможе Києву подолати свою колишню залежність від Росії як постачальника рухомого складу метро і відповідних запасних частин", - зазначила вона.

Теги: #єіб

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