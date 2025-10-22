ЄІБ надає понад EUR46 млн на підтримку українських міст

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив EUR46,2 на підтримку українських муніципалітетів у відновленні життєво важливої громадської інфраструктури та наданні основних послуг, кошти підкріплені гарантією ЄС в рамках інвестиційної програми Європейської Комісії для України.

"Це фінансування спрямоване туди, де воно найбільше потрібно: на відновлення та підтримку основних державних послуг для громадян України. Ця підтримка надається у критичний момент, коли Росія посилює свої атаки на цивільну інфраструктуру. Європейська Комісія має намір продовжувати тісну співпрацю з Європейським інвестиційним банком, використовуючи Українську програму допомоги для надання життєво важливої допомоги Україні та її народу", - повідомив європейський комісар з питань економіки та продуктивності, впровадження та спрощення Валдіс Домбровскіс.

Зокрема, EUR28 млн виділено в рамках проектів міського громадського транспорту України I та II, що підтримують оновлення парків міського транспорту сучасними, енергоефективними транспортними засобами. Завдяки цьому фінансуванню Київ, Львів та Миколаїв отримають нові автобуси; Запоріжжя, Тернопіль та Кременчук - тролейбуси; Дніпро та Кам’янське трамваї; Ужгород - електробуси.

В рамках програми розвитку муніципальної інфраструктури України ЄІБ виділив EUR13,3 млн на модернізацію життєво важливих місцевих послуг. Фінансування підтримує реконструкцію систем громадського освітлення в Дніпрі та Кам’янському, модернізацію систем водопостачання та каналізації в Луцьку, підвищення енергоефективності шкіл та дитячих садків у Сумах, а також покращення управління твердими відходами у Львові для рекультивації Грибовицького сміттєзвалища.

Додаткові EUR4,9 млн виділено в рамках програми енергоефективності громадських будівель України, підтримуються проекти в містах Рівне, Корець та Ковель. Підпроекти зосереджені на енергоефективній модернізації шкіл, дитячих садків та медичних закладів, включаючи утеплення, заміну вікон та модернізацію систем опалення. Це фінансування доповнюється інвестиційним грантом E5P, призначеним для лікарняних будівель, таких як Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання, що допомагає покращити енергоефективність, комфорт та якість обслуговування в закладах охорони здоров’я.

Європейський інвестбанк працює в Україні з 2007 року. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Банк посилив свою фінансову підтримку, щоб допомогти зміцнити стійкість країни та відновити її інфраструктуру. Відтоді ЄІБ надав Україні EUR4 млрд фінансування.

https://eib-newsroom.prgloo.com/news/eib-provides-over-46-million-to-improve-energy-efficiency-urban-transport-and-municipal-services-in-ukrainian-cities