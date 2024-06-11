Графіки погодинних відключень е/е у вівторок через відсутність економії продовжено з 14:00 до 23:00 - "Укренерго"

НЕК "Укренерго" подовжила на вівторок термін застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) іще на чотири вечірні години - вони діятимуть з 14:00 до 23:00 замість 19:00, як це анонсувалося вчора.

"Увага! Сьогодні, 11 червня, термін застосування ГПО по всій території України подовжено - обмеження діятимуть з 14:00 до 23:00", - йдеться в повідомленні "Укренерго" в телеграмі.

Причиною продовження обмежень НЕК назвала зростання споживання у спеку та відсутність економії ресурсу.