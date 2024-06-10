Інфляція в Україні у травні зросла до 0,6%, у річному виразі до 3,3% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у травні 2024 року зросло до 0,6% з 0,2% у квітні, 0,5% у березні, 0,3% у лютому і 0,4% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

Статвідомство нагадало, що у травні 2023 року зростання цін становило 0,5%, тож у річному виразі інфляція за підсумками травня цього року зросла до 3,3%% із 3,2% за підсумками квітня і березня, за інфляції 4,3% за підсумками лютого і 4,7% за підсумками січня.

Зазначається, що минулого місяця базова інфляція знизилася до 0,3% з 0,7% у квітні, за 1% у березні та 0,4% у лютому-січні. З урахуванням того, що у травні-2023 базова інфляція становила 0,3%, у річному виразі вона не змінилася і за підсумками минулого місяця збереглася на рівні квітня (4,4%), тоді як за підсумками березня цей показник становив 4,2%, за підсумками лютого - 4,5% і за підсумками січня - 4,6%.

За даними статвідомства, на споживчому ринку в травні порівняно з квітнем 2024 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 10,4%) подорожчали фрукти. На 1,3-0,4% зросли ціни на овочі, рис, рибу та продукти з риби, хліб, кисломолочну продукцію, цукор, макаронні вироби, м'ясо та м'ясопродукти, олію. Водночас на 14,3% подешевшали яйця, на 1,7-0,4% знизилися ціни на сало, молоко та молочні продукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби минулого місяця підвищилися на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%. Одяг і взуття подешевшали на 1,5%, зокрема одяг - на 1,7%, взуття - на 1,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,9% спостерігалося насамперед за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,2%.

Ціни на транспорт зросли на 0,9% здебільшого через подорожчання палива і мастил на 1,1%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року знизилася до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.

Національний банк України (НБУ) наприкінці квітня 2024 року поліпшив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,6% до 8,2% і погіршив його на 2025 рік із 5,8% до 6%.