"Укренерго" на останній робочий день встановило ліміти споживання е/е для кожного регіону на всю добу

НЕК "Укренерго" на п'ятницю, 7 червня, встановила ліміти споживання для всіх регіонів із 00:00 до 24:00, пояснюючи це дефіцитом ресурсу в енергосистемі, що зберігається.

Для дотримання лімітів оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) застосовуватимуть графіки погодинних відключень, повідомляють в оновленні "Укренерго" в телеграмі в четвер увечері.

Перевищення лімітів споживання е/е може спричинити застосування аварійних відключень для всіх категорій споживачів, попередила НЕК.

Як повідомлялося, ліміти енергоспоживання з цілодобовою розбивкою почали запроваджувати з понеділка, 3 червня, після виходу в ремонт у вихідні двох енергоблоків АЕС. Аварійні вимкнення застосовувалися у вівторок і середу в половині областей України через суттєве перевищення лімітів.