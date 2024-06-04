Економіка

16:25 04.06.2024

Перевищення лімітів споживання е/е призвело до аварійних відключень майже в третині областей - "Укренерго"

1 хв читати
Перевищення лімітів споживання е/е призвело до аварійних відключень майже в третині областей - "Укренерго"

НЕК "Укренерго" через значне перевищення лімітів з 14:25 вимушено застосувала аварійні відключення, а з 14:50 запровадила спеціальні графіки аварійних відключень для побутових і промислових споживачів у Києві та семи областях.

У своєму телеграм-каналі НЕК пояснила: попри неодноразові вимоги "Укренерго" до обленерго дотримуватися доведених областям лімітів, споживання в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях, а також у Києві та Київській області продовжувало зростати.

"Ці види обмежень діятимуть доти, доки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень", - попередила "Укренерго".

Компанія нагадала, що вимушені відключення електроенергії - наслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак росії на українську енергосистему. Електроенергії суттєво не вистачає для покриття потреб усіх споживачів.

Дещо раніше про застосування аварійних відключень також повідомило "Рівнеобленерго" (з 15:05 вівторка) та "Прикарпаттяобленерго" (про спецграфік аварійних відключень у низці громад із 15:00 до 15:30), а ще раніше - ДТЕК про таку саму ситуацію в Київській та Донецькій областях.

Як повідомлялося, аварійні відключення також почалися в Києві та Миколаївській області.

Теги: #електроенергія #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:34 04.06.2024
Аварійні відключення е/е застосовують Києві та у Миколаївській області - обленерго

Аварійні відключення е/е застосовують Києві та у Миколаївській області - обленерго

15:24 04.06.2024
У Києві діють екстрені відключення е/е через перевищення встановлених "Укренерго" лімітів - гендиректор YASNO

У Києві діють екстрені відключення е/е через перевищення встановлених "Укренерго" лімітів - гендиректор YASNO

00:19 04.06.2024
Дніпропетровська область другий день поспіль може обійтися без відключень е/е

Дніпропетровська область другий день поспіль може обійтися без відключень е/е

21:46 03.06.2024
Відключення світла у вівторок можуть збільшуватися за рахунок більшого обсягу обмеження е/е

Відключення світла у вівторок можуть збільшуватися за рахунок більшого обсягу обмеження е/е

15:01 03.06.2024
Українцям потрібно звикати до відключень е/е як до нормального явища на тривалий час - директор Центру досліджень енергетики

Українцям потрібно звикати до відключень е/е як до нормального явища на тривалий час - директор Центру досліджень енергетики

09:30 03.06.2024
У Києві 3 червня будуть стабілізаційні відключення світла - військова адміністрація

У Києві 3 червня будуть стабілізаційні відключення світла - військова адміністрація

23:55 02.06.2024
Дніпропетровська область може пройти понеділок без графіків погодинних відключень

Дніпропетровська область може пройти понеділок без графіків погодинних відключень

21:14 02.06.2024
У Києві 3 червня будуть стабілізаційні відключення світла

У Києві 3 червня будуть стабілізаційні відключення світла

19:24 02.06.2024
"Укренерго" в понеділок, 3 червня, запровадить ліміти енергоспоживання в усіх регіонах України

"Укренерго" в понеділок, 3 червня, запровадить ліміти енергоспоживання в усіх регіонах України

12:46 02.06.2024
"Укренерго" скасувала застосування аварійних відключень е/е

"Укренерго" скасувала застосування аварійних відключень е/е

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Економія електроенергії буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки

Мобілізація та міграція є основними причинами "кадрового голоду"

"Укренерго" скасувала застосування аварійних відключень е/е

У столиці, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Дніпропетровській та Донецькій області запроваджено екстрені відключення - ДТЕК

РФ завдала ударів по енергооб'єктах у п'яти областях, можливі зміни в обмеженні електропостачання - Міненерго

ОСТАННЄ

Вартість управління становить 2-3% бюджету проєкту - партнер iC consulenten Маркус Квернер

Проєкти відновлення в Україні мають передбачати другу фазу з урахуванням ESG-критеріїв - Квернер

"Укрнафта" оголосила тендер на закупівлю 15 нових автоцистерн

Засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури - Шмигаль

Шмигаль: Економія електроенергії буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки

Ремонт високовольтної лінії не впливає на загальний обсяг імпорту е/е - "Укренерго"

МХП у I кв.-2024 скоротив чистий прибуток утричі, втратив $10 млн від війни і відмовився від виплати дивідендів

УЗ за 5 міс. збільшила обсяг перевезення вантажів на 30%

Мобілізація та міграція є основними причинами "кадрового голоду"

Експорт товарів з України в травні скоротився до квітня лише на 0,5% за зниження імпорту на 7% - торгпред

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА