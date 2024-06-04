Перевищення лімітів споживання е/е призвело до аварійних відключень майже в третині областей - "Укренерго"

НЕК "Укренерго" через значне перевищення лімітів з 14:25 вимушено застосувала аварійні відключення, а з 14:50 запровадила спеціальні графіки аварійних відключень для побутових і промислових споживачів у Києві та семи областях.

У своєму телеграм-каналі НЕК пояснила: попри неодноразові вимоги "Укренерго" до обленерго дотримуватися доведених областям лімітів, споживання в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях, а також у Києві та Київській області продовжувало зростати.

"Ці види обмежень діятимуть доти, доки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень", - попередила "Укренерго".

Компанія нагадала, що вимушені відключення електроенергії - наслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак росії на українську енергосистему. Електроенергії суттєво не вистачає для покриття потреб усіх споживачів.

Дещо раніше про застосування аварійних відключень також повідомило "Рівнеобленерго" (з 15:05 вівторка) та "Прикарпаттяобленерго" (про спецграфік аварійних відключень у низці громад із 15:00 до 15:30), а ще раніше - ДТЕК про таку саму ситуацію в Київській та Донецькій областях.

Як повідомлялося, аварійні відключення також почалися в Києві та Миколаївській області.