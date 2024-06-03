Економіка

15:01 03.06.2024

Українцям потрібно звикати до відключень е/е як до нормального явища на тривалий час - директор Центру досліджень енергетики

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Українцям потрібно звикати до відключень е/е як до нормального явища на тривалий час - директор Центру досліджень енергетики

Ситуація в енергосистемі не критична і керована, але через дефіцит потужності після низки масованих атак по ній з боку РФ Україні потрібно звикати до постійних погодинних відключень е/е протягом тривалого періоду, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Наразі загальна ситуація - це нестача генерувальних потужностей у системі, але все, що ми можемо робити - це звикати до сприйняття цього (обмежень е/е - ЕР) як нормального стану речей на тривалий час", - сказав він під час брифінгу в Медіацентрі Україна в Києві в понеділок.

За його словами, у найближчі два роки необхідно максимально посилити енергосистему, щоб у наступні приблизно три роки "відновити генерацію до ситуації, коли обмежень взагалі не буде".

"До цього ми живемо в режимі обмежень на 4-6 годин протягом доби по всій країні, а для Києва цей термін становить 6-8 годин протягом доби. Відключення не будуть щоденними, це залежатиме від великої кількості параметрів, зокрема й від погодних умов", - пояснив він, висловивши впевненість, що критична інфраструктура буде живиться, зокрема зможуть працювати теплопостачання, водоканал, каналізація.

За його прогнозом, найважчими будуть липень і перші дві декади серпня, бо буде максимальна потреба в охолодженні, зокрема і в промисловості, зокрема, харчовій. Харченко зазначив, що витрати електроенергії зростатимуть, а водночас продовжиться ремонтна кампанія як необхідний елемент підготовки до опалювального сезону.

"Найгірший сценарій на зиму в моєму розумінні - це обмеження споживачів від 6 до 10 годин на добу, але водночас працює критична інфраструктура, зокрема ключові оборонні підприємства. Я б сказав, що нас очікує помірно складна зима. Складніша, ніж остання, але більш передбачувана і комфортніша, ніж передостання", - висловив думку директор ЦДЕ.

"Не бачу підстав говорити про якісь апокаліпсиси і техногенні катастрофи. Упевнений, що енергокомплекс вистоїть. Є розуміння, як убезпечити, як мінімум, ключову інфраструктуру від впливу російських обстрілів. Так, не вистачає фінансових ресурсів, але робота ведеться", - запевнив він.

Більшу, ніж в інших регіонах, тривалість обмежень у Києві Харченко пояснив великою кількістю в ньому як у столиці критичної інфраструктури, яку живлять пріоритетно, і тому менше ресурсу з виділених лімітів залишається всім іншим споживачам.

Харченко уточнив, що системний оператор "Укренерго" рівномірно розподіляє всю доступну в країні е/е по всіх регіонах відповідно до розміру прогнозу споживання. Регіони в межах лімітів спочатку покривають критичну інфраструктуру, а залишок розподіляють між іншими споживачами.

Водночас він додав, що Київ зараз працює активно над нарощуванням потужностей.

Теги: #електроенергія #відключення

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